تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با 17 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوازدهم می سال 2009 میلادی.

- تمرین تیم فوتبال کشورمان امروز هم در کمپ تیم های ملی پیگیری می شود.

- دومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری از ساعت 9 صبح امروز با برگزاری مسابقه استقامت 120 کیلومتر (مسیر آزاد راه تهران - قزوین) پیگیری می شود.

- مرحله مقدماتی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

گروهA: * الریاضی لبنان - القادسیه کویت، ساعت 14 (به وقت محلی)

* اسمارت گیلاس فیلیپین - سانگ مو کره ، ساعت 16

گروه B: * الوصل امارات - ساتریامودا اندونزی، ساعت 18

* یانگ‌ کیگز هندوستان - زین اردن، ساعت 20