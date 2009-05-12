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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۰

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: پیگیری تمرینات تیم ملی فوتبال ایران و دومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه سال 1388 هجری شمسی مصادف است با 17 جمادی الاول سال 1430 هجری قمری و برابر است با دوازدهم می سال 2009 میلادی.

- تمرین تیم فوتبال کشورمان امروز هم در کمپ تیم های ملی پیگیری می شود.

- دومین مرحله از تور بین المللی دوچرخه سواری ریاست جمهوری از ساعت 9 صبح امروز با برگزاری مسابقه استقامت 120 کیلومتر (مسیر آزاد راه تهران - قزوین) پیگیری می شود.

- مرحله مقدماتی بیستمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
گروهA: * الریاضی لبنان - القادسیه کویت، ساعت 14 (به وقت محلی)
* اسمارت گیلاس فیلیپین - سانگ مو کره ، ساعت 16
گروه B: * الوصل امارات - ساتریامودا اندونزی، ساعت 18
* یانگ‌ کیگز هندوستان - زین اردن، ساعت 20

کد مطلب 876805

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