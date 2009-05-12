مصوبه دولت برای افزایش 15 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی

هاشم داداش پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها با توجه به اینکه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضریب آن را برای سال جاری 8 هزار و 546 ریال اعلام کرده است نسبت به سال گذشته 15 درصد رشد دارد.

وی اظهار داشت: این رشد در حقوق برای تمامی اعضای هیئت علمی کشور و در تمامی مرتبه های، مربی، استادیاری، دانشیاری و استادی اعمال می شود.

مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم گفت: همچنین بر اساس پیگیریهای وزارت علوم 26 میلیون تومان برای وام خرید مسکن اعضای هیئت علمی به تصویب هیئت دولت رسیده است.

به گزارش مهر، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، بهداشت، دادگستری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی، ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی برای سال جاری 8546 ریال تعیین شد.