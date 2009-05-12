آفرینش:

تاریخ و جزئیات برگزاری اولین المپیاد علمی دانشگاه های علوم پزشکی اعلام شد

محسن رضایی: برای اداره کشور نیاز داریم که از نخبگان استفاده کنیم

آغاز توزیع کارت آزمون کارشناس یارشد مرکز تربیت مدرس حوزه علمیه کشور



اعتماد:

از سوی محمد علی نجفی تشریح شد؛ برنامه 35 محوری کروبی برای اداره کشور

رکسانا صابری آزاد شد

میر حسین موسوی: اطلاعات غیر شفاف دولت نقض حقوق شهروندی است

اعتماد ملی:

محمد علی نجفی محورهای برنامه کروبی را اعلام کرد

طرح کروبی: بیمه تحصیلی

تذکر شورای نگهبان به احمدی نژاد

کروبی در دانشگاه کرمانشاه: وزیر کشوری انتخاب می کنم که هر روز به لباس مردم گیر ندهد

ابرار:

سخنگوی دولت ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس: اصولگرایان، پایه گذار یک حرکت سکولاریستی شدند

رئیس جمهور: شرایط حاکم بر جهان نامناسب است

انتقاد لاریجانی از میزان توزیع سهام عدالت

اسرار:

مهندس موسوی بار دیگر تاکید کرد: دولت قانون گریز نمی تواند قانون گستر باشد

هاشمی رفسنجانی در نمایشگاه گل وگیاه: باید متوازن حرکت کنیم

کروبی: از حرف های تردید آمیز پرهیز کنید

ابتکار:

گزارش از احتمال تصمیم گیری هاشمی رفسنجانی و مهدوی کنی؛ انتخابات در انتظار ورود بزرگان

رکسانا صابری آزاد شد

احمدی نژاد: ساختن دنیای جدید مسئولیت ماست

اطلاعات:

منوچهر متکی، وزیر امور خارجه در گفتگو با روزنامه بحرینی البلاد: تغییر ادبیات سیاسی ایران در قبال دولت جدید آمریکا

آمریکا باید گام های عملی بردارد

حقوق بازنشستگان کشوری 10 درصد افزایش می یابد

رئیس مجلس: طرح بنگاه های زودبازده مشکلات کشور را حل نکرد

ایران:

صندوق بین المللی پول اعلام کرد؛ موفقیت ایران در مهار نقدینگی

حضرت آیت الله خامنه ای امروز به استان کردستان سفر کردند

شور و شوق مردم کردستان در میزبانی از رهبر معظم انقلاب

تهران امروز:

سخنگوی وزارت امور خارجه: ایران از آمریکا نامه دریافت نکرده است

معاون پور محمدی خبر داد: دولت بودجه سازمان بازرسی را نصف کرد

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تمجید از فعالیت های گسترده شهردار تهران: امیدوارم در سراسر کشور مدیران موفق داشته باشیم



جام جم:

اینترنت؛ عرصه رقابت های داغ انتخاباتی

آغاز هفتمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه

طلاق؛ حقی با اما و اگرهای فراوان

جمهوری اسلامی:

هشدار از برنده نوبل اقتصادی یک دهه رکورد در انتظار اقتصاد آمریکا

رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران: رونق مسکن در گرو حل مشکل کمبود نقدینگی است

آیت الله هاشمی رفسنجانی در بازدید از تونل توحید: کار بزرگ سازندگی باید در کشور نهادینه شود

جوان:

گزارش ویژه جوان از تحرکات کم سابقه برای تضعیف حزب الله در انتخابات لبنان؛ دلارهای عربی - سفرهای آمریکایی

اختلاف داخلی در باشگاه پرسپولیس به اوج رسید

سازهای ناهماهنگ سمفونی سرخ

رشد اقتصادی 3.2 درصد در ایران

حزب الله:

با تصویب سیاست های کلی امور اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی می دهد؛ جلوگیری از تغییر مکرر مدیران

صهیونیست ها مانع تحقق خاورمیانه عاری از سلاح های هسته ای

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: تهران از نعمت مدیریت موفق برخوردار است



حیات نو:

انتقاد لاریجانی نسبت به عملکرد دولت در بخش اشتغال

موفقیت 95 درصدی بنگاه های زودبازده را باور نداریم

موسوی در جمع دانشجوان دانشگاه آزاد: چرا در آستانه انتخابات فرمانداران تغییر می کنند

حمایت:

رئیس قوه قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضایی: 11درصد از محکومان روانه زندان می شوند

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام: دانش و روش بومی مبداء تحول می شود

بر اساس نظام هماهنگ پرداخت می شود؛ افزایش حقوق و مزایای سربازان وظیفه



خراسان :

انتقاد لاریجانی از نحوه واگذاری سهام عدالت و پاسخ مدیران دولتی

سونامی تخریب محیط زیست در ایرانزرداری: طالبان دست پرونده سازمان سیا و سازمان اطلاعات پاکستان است

قشقاوی: نامه ای از سوی آمریکا دریافت نکرده ایم

خبر:

نهادهای نظارتی، اولین قربانیان کسر بودجه

دولت، بودجه سازمان بازرسی را نصف کرد

کیانیان: خودم را از کسی پنهان نمی کنم



دنیای اقتصاد:

مردان اقتصادی داوطلبان ریاست جمهوری چه تحلیلی از اوضاع دارند؟

اقتصاد در کانون انتخابات

جبران شکست یکساله در بروس دو ماهه

سیاست روز:

دبیر کل جمعیت ایثارگران از شرایط پس از پیروزی در انتخابات می گوید

انتظار تغییر در کابینه

نمایندگان مجلس در گفتگو با سیاست روز: قانون ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری نیاز به تغییرات دارد

گسترش:

نخستین جلسه کمیته ویژه بازنگری قوانین تولیدی امروز برگزار می شود

عزم دولت و مجلس برای رفع موانع تولید

محرابیان در همایش اثر بخشی بانوان در عرصه صنعت و معدن اعلام کرد: معافیت بانوان شاغل در واحدهای صنعتی از آزمون استخدامی

رهبر معظم انقلاب امروز به کردستان می روند؛ کردستان در انتظار محبوب



کارو کارگر:

میر حسین موسوی با تاکید بر ضرورت اصلاحات اقتصادی: تورم 25 درصدی مالیاتی است که اغنیا از فقرا می گیرند

بازدید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از نمایشگاه بین المللی گل و گیاه

لاریجانی با شااره به طرح بنگاه های زودبازده: کارهای فوری و فوتی جواب نمی دهد





کیهان:

گزارش خبری - تحلیلی کیهان؛ 30 روز تا 22 خرداد آرایش سیاسی در انتخابات دهم

حماس اعتراف کرد؛ مصر و اردن قاتل فلسطینی ها

سردار جعفری: انقلابی ماندن مهم است نه سابقه انقلابی داشتن

وطن امروز:

مشاور کروبی در امور جوانان در گفتگو با وطن امروز: اختلاف اصلاح طلبان هر روز شدیدتر می شود

رئیس جمهور پاکستان: طالبان دست پرورده CIA است

موج جدید انتخاباتی در اعتماد ملی: کروبی کاندیدای واحد اصلاح طلبان شود





همبستگی:

هاشمی رفسنجانی: مدیر لایق به همه قلمرو مسئولیتش توجه دارد

نتیجه نظرسنجی در خصوص 4 کاندیدای شاخص انتخابات ریاست جمهوری دهم

محمود احمدی نژاد نفر اول، مهدی کروبی نفر دوم، میر حسین موسوی نفر سوم و محسن رضایی نفر چهارم





همشهری:

انتقاد لاریجانی از سهام عدالت وبنگاه های زودبازده

بازده بورس به 13 درصد رسید

کشمکش مدیریتی در بنگاه بزرگ اقتصادی کشور

قدردانی هاشمی رفسنجانی از خدمات شهرداری تهران





هدف و اقتصاد:

لاریجانی: توفیق 95 درصدی بنگاه های زودبازده را باور نمی کنیم

احمدی نژاد: مسئولیت ما ساختن دنیای جدیدی است

قشقاوی: نامه از آمریکا دریافت نکرده ایم