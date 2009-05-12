دولت نگاه درآمدی به خصوصی سازی ندارد / بانکهای ایرانی ورشکست نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین حسینی در همایش مدیران برتر صنایع و معادن کشور در تهران گفت: هم اکنون در برهه ای از زمان در اقتصاد جهان قرار گرفته ایم که برای اولین بار بعد از سالها، نرخ رشد اقتصادی جهانی منفی شده و هم اکنون رشد منفی 2.5 درصد را تجربه می کنند. این رشد برای کشورهای صنعتی به منفی 3.8 دهم درصد و برای کشورهای در حال توسعه حدود 1.8 درصد پیش بینی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در صورت توجه به این نکات مشاهده می شود که اگرچه طی ماههای اخیر فشار اقتصادی بیشتری ناشی از بحران بر دوش صنعتگران احساس می شود و اما وضعیت به گونه ای دیگری برای اقتصاد ایران رقم خورده و فرصت زیادی نیز فراهم شده است.

وی تصریح کرد: اقتصاد دنیا حبابی بیش نبود و این بحران که از مباحث مالی شروع شد هم اکنون به اقتصاد، بانکها و بیمه ها رسیده و در نهایت توانسته است 31 هزار میلیارد دلار از ارزش دارایی ها در بازارهای مالی دنیا بکاهد.

حسینی اظهار داشت: این بحران در بخش واقعی اقتصاد نفوذ کرده است و هم اکنون ایران به نسبت به اقتصادهایی که دارایی 350 میلیارد دلار تولید هستند کمتر ضربه دیده است؛ بنابراین وقتی اقتصادی بیمار می شود بخشی از بازارها نیز از دست می رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: حبابی که در بازارهای دیگر بوده است در ایران به چشم نمی خورد؛ بنابراین ما ورشکسته نشده ایم در حالی که بزرگترین بانکهای دنیا زمین خورده اند.

وی تاکید کرد: به صراحت می گویم که هم اکنون مشکلی به مفهوم ورشکستگی در بانکهای ایران وجود ندارد و اگر چه ارزش بازار سهام کشور به دلیل ارزان شدن سهام پتروشیمی، فولاد و سیمان در بازارهای بین المللی کاهش یافته بود اما رشد شاخصها از 8 هزار واحد به 8 هزار و 800 واحد طی 40 روز اخیر رسیده است.

حسینی همچنین با اشاره به دغدغه های خود نسبت به تورم خاطر نشان کرد: در زمان قبول مسئولیت یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تورم بود که خوشبختانه توانستیم با تدابیری آن را کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از کمبود تقاضا را با تضمین به موقع منابع مالی دولت جبران کرده ایم، خاطر نشان کرد: در بودجه نیز نسبت به بازپرداخت وامهای مصوب تعجیل کرده و توانسته ایم نرخ رشد نقدینگی در شش ماه اول سال 87 را با شیب ملایمی به 15 تا 16 درصد برسانیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با طرح این سئوال از صنعتگران مبنی بر اینکه بانک پول چاپ می کند یا آن را نگهداری می کند، گفت: بنده به عنوان مسئول بانکهای دولتی اعلام می کنم که در آذرماه کل سپرده های 10 بانک دولتی کشور 143 هزار میلیارد تومان بود که در مقابل 144 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته ایم.

حسینی افزود: در بخش پولی و مالی نیز سیاستهایی اتخاذ شده که عمدتا به این دلیل بود که دغدغه های ما را پوشش دهد.

به گفته وی این سیاست در تصویب بودجه امسال پیاده سازی شد و به دلیل کاهش قیمت نفت بودجه را با احتیاط بستیم و در نهایت نرخ رشد صفر را برای بودجه در نظر گرفتیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانکها در خدمت تمامی تولیدکنندگان و صنعتگران خوش حساب هستند و از صنعتگرانی که پول در کشور را به گردش در می آورند تا ثروت تولید کنند حمایت می کند.

حسینی ادامه داد: موافق با استمهال عمومی بدهیها نیستیم بلکه تنها این عمل را در مقابل بنگاههای اقتصادی و صنعتگرانی مجاز می دانیم که به خاطر شرایط موجود اقتصادی دچار مشکل شده اند.

وی در ادامه افزود: ما در قبال این دسته از صنعتگران و تولید کنندگان مسئول و به آنها متعهد هستیم و حاضریم مورد به مورد با آنها بنشینیم و مشکلات را حل کنیم، این در حالی است که هر طرح نیمه تمامی که بانکها برای پرداخت تسهیلات و تامین منابع مالی متعهد شده اند باید تامین منابع شود.

حسینی گفت: در بسته سیاستی نیز از آن دسته ازطرحهای نیمه تمامی که بانکها متولی آن هستند پشتیبانی خواهد شد و برای سیستم مالیاتی این صنعتگران نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی پیشدستی کرده و کلیه بدهیهای مالیاتی آنها را استمهال کرده است، البته این استمهال عمومی نیست و شرط مذکور را کماکان دارا خواهد بود.

وی گفت: نگاه ما به خصوصی سازی درآمدی نیست؛ بنابراین دولت مصمم است و اعتقاد دارد که اگر قرار است اقتصاد ایران توسعه یابد باید بخش تولید و صنعت و معدن را فعال کرده و برای این امر کمر همت ببندند.

حسینی اظهار داشت: سال گذشته درآمد مالیاتی 24 هزار میلیارد تومان بود که عملکرد مالیاتی نیز از رشد 25 درصدی برخوردار شد اما هدف ما این است جلوی فرار مالیاتی را گرفته تا از صنعتگری که خوش حساب است حمایت کنیم.

وی گفت: اعتقاد ما بر این است که حمایت باید منضبط و هدفمند باشد چرا که قرار نیست منابع مالی بانکها به کسانی اختصاص یابد که پول بانکها را گرفته اند، کالا خریده اند و به دو برابر قیمت به فروش رسانده اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خطاب به صنعتگران گفت: هم اکنون شما بهترین کسانی هستید که می توانید به دولت مشکلات کسب و کار و صنعت را ارائه داده و راه حل عنوان کنید .

حسینی از صنعتگران درخواست کرد که به سمت جذب سرمایه های خارجی پیش بروند. وی گفت: سازمان سرمایه گذاری خارجی نیز آماده خدمت رسانی است تا شما بتوانید شریک خارجی پیدا کرده و از این فرصت که در سایه بحران پیش آمده نهایت استفاده را ببرید. همچنین قرار نیست دولت فعال اقتصادی باشد؛ بنابراین سرمایه گذار خارجی باید توسط صنعتگر بیاید.

وی با انتقاد از نحوه برخورد برخی صنعتگران با دولتی ها گفت: وقت آن رسیده است که رفته رفته در فضایی با یکدیگر به صحبت بنشینیم و با هم مهربان باشیم و دعوا نکنیم.

به گفته حسینی بخش دولتی و خصوصی در کنار هم می توانند مسائل و مشکلات بخش صنعت را در شرایط بحران حل کند، این در حالی است که ایران با بهره گیری از تمدن کهن روزگاری نفر اول اقتصاد دنیا بوده که به نظر می رسد اگر تلاش بیشتری صورت گیرد می توان این جایگاه را باز یافت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم اکنون بنده و معاونانم نسبت به صنعتگران متعهد هستیم و اگر لازم باشد موارد و مشکلات آنها را ریز به ریز و مورد به مورد بررسی و حل خواهیم کرد.