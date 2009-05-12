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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۳۷

وضعیت ادبیات کودک در حد انتظار نیست

وضعیت ادبیات کودک در حد انتظار نیست

مصطفی رحماندوست وضعیت کنونی حوزه ادبیات کودکان را متناسب با استاندارد جهانی و در حد انتظار ندانست.

رحماندوست عصر دوشنبه در حاشیه همایش ادبیات کودک در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز افزود: وضعیت ادبیات کودک نسبت به منطقه شرایط مناسبی دارد اما در مقایسه با جهان اصلا خوب نیست و نسبت به خوانندگان و انتظارات نیز در شرایط خوبی به سر نمی برد.

وی از اتصال ادبیات کودک به دانشگاه ها به عنوان یک گام بزرگ برای علمی تر نگاه کردن به این حوزه یاد کرد و افزود: ایجاد رشته های دانشگاهی در این بحث هرچند تا حدودی از خلاقیت نویسنده جلوگیری می کند اما آنقدر احتیاج به نگاه علمی به این مقوله احساس می شود که باید این گونه رشته ها در دانشگاه ها راه اندازی شود.

این شاعر همچنین در خصوص تاثیر اینگونه همایشها در ارتقای ادبیات کودک نیز بیان کرد: چند سال پیش نیز نظیر این همایش در تهران برگزار شده بود اما در محیط آکادمیک نبود .ولی همایش امروز شیراز در محیط دانشگاهی برگزار شد و به طور طبیعی چنین مراسمی در این محیط ها حداقل می تواند تکلیف نقد و بررسی ادبیات کودکان به صورت آکادمیک را مشخص کند.

کد مطلب 876812

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