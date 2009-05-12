ترجمه میبدی از قرآن به نمایشگاه کتاب تهران نرسید

رئیس مرکز میراث مکتوب در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اعلام این مطلب گفت: برای انتشار قرآن ما به دو مجوز نیاز داریم، ابتدا باید مجوز چاپ ارشاد را دریافت کنیم و پس ازآن نیز موسسه دارالقرآن کریم در صورت تایید نکات فنی و رسم الخط قرآن برای انتشار آن مجوز صادر می‌کند. ما دو نسخه از این ترجمه قرآن میبدی را برای اخذ مجوز به این موسسه فرستادیم اما دوستان ما در دارالقرآن این اعتقاد را داشتند که باید یکسری تغییرات و اصلاحات بر روی این کتاب صورت بگیرد.

وی افزود: زمان بر بودن اعمال این تغییرات موجب شد تا علی‌رغم وعده‌ای که داده ‌بودیم این قرآن ارزشمند به نمایشگاه کتاب امسال نرسد.

به گفته ایرانی این مصحف شریف که به قلم محمدحسین‌بن‌على عسکر ارسنجانى، خوشنویس نامدار ایرانى دوره قاجار و به خط نسخ نگارش یافته (1300 هجرى قمرى) چنان تنظیم شده که هر صفحه با شروع یک آیه آغاز و با پایان آیه‌اى دیگر نیز ختم می‌شود و هیچ صفحه‌اى در میان یک آیه پایان نمی‌پذیرد.

رئیس مرکز میراث مکتوب اظهار داشت: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى براى صفحه‌آرایى جدید و تبدیل صفحات از 15 سطر به 14 سطر و اتمام آیات در یک صفحه، زحمات بسیارى متحمل شده است. همین‌طور افزون بر حفظ زیبایى و رعایت مقررات چاپ و نشر قرآن، به تسهیل قرائت آیات شریف براى عموم مردم نیز توجه بسیار شده است.

ترجمه این قرآن اثر گرانسنگ ابوالفضل رشیدالدین میبدى از شاگردان و مریدان خواجه عبدالله انصارى است که توسط دکتر مهدى ملک ثابت از روى نسخه چاپى گزینش و با نسخه‌اى خطى مقابله شده است و پس از آن توسط دکتر على رواقى با توجه به معتبرترین نسخ مقابله و ضبط اصح انتخاب شده است.