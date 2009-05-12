دفاتر ICT روستایی گلستان به 440 واحد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمود زداده صبح سه شنبه در جلسه دفاتر خدمات ارتباطی روستایی استان افزود: با اجرای این طرح نیمی از روستاهای استان از امکان اینترنت بهره مند و بستر مناسب برای توسعه استان فراهم می شود.

وی اظهار داشت: از آنجایی که امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده با راه اندازی دفاتر خدمات ارتباطی می توانیم در هزینه های مردم و دولت، صرفه جویی و بستر رشد و توسعه استان را فراهم کنیم.

وی خاطرنشان کرد: باید خدمات با تسهیلات بیشتر، سرعت بالا و هزینه کم برای مردم ارائه شود و دفاتر ICT روستایی با رعایت اصل محوری مشتری مداری، رضایت مشتریان را جلب کنند.

به گفته محمودزاده، میزان استفاده از اینترنت را در دولت نهم در استان هفت برابر شده در حالیکه در دولت قبل حدود 180 روستای استان از دفاتر خدمات ارتباطی بهره مند بودند.

استاندار گلستان بیان داشت: پست بانک استان باید نسبت به تجهیز دفتر خدمات روستایی به خود پرداز اقدام کند و معاونت پشتیبانی استانداری گلستان نسبت به پیگیری تمامی دستگاههایی که می توانند از طریق آی سی تی خدمات ارائه دهند، اقدام کند.

وی یادآورشد: همچنین مدیرکل امور روستایی استانداری طی جلسه ای با سازمان امور اقتصادی و دارایی و پست بانک نسبت به انتقال وجوه دهیاریها به پست بانک (دفاتر آی سی تی) اقدام نماید.

51 درصد از جمعیت بیش از یک میلیون و 650 هزار نفری گلستان در هزار روستا سکونت دارند.