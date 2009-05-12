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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۲۷

کانادا مدعی شد :

پاکستان خطرناک ترین کشور دنیاست

پاکستان خطرناک ترین کشور دنیاست

وزیر دفاع کانادا با اشاره به اوج افراط گرایی در پاکستان، این کشور را خطرناکترین سرزمین دنیا اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مک کی" گفت که حملات افراطیون و اوج گیری آنها در پاکستان، این کشور را به خطر آفرین ترین کشور جهان تبدیل کرده است.

مک کی که امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در اتاوا صحبت می کرد، افزود :من شدیداً نگران هستم . بی ثباتی در پاکستان به نظر من این کشور را خطرناک ترین آن در دنیا بدل کرده است و تسلیح و رشد طالبان در پاکستان به تلاش های ناتو در سرکوب ستیزه جویان در افغانستان آسیب می رساند.

وی افزود: تا زمانی که اجازه رشد و نمو به شورش ها در پاکستان داده می شود مسئله بصورت جدی باقی خواهد ماند و حل آن دشوار است.

در درگیرهای دو هفته گذشته پاکستان بیش از یک هزار نفر از نیروهای طالبان کشته شدند.

کد مطلب 876815

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