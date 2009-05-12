تعصبات خشک از موانع اصلاح الگوی مصرف در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه دوشنبه در نخستین جلسه ستاد اصلاح الگوی مصرف با اشاره به عملکرد مدیران در استان گفت: در روند ارائه خدمات به مردم باید برنامه ریزی جامع و حساب شده صورت بگیرید و موجب شود و در عمل باید طوری عمل کنیم که انگار لحظه بعدی وجود ندارد و درنگی نباید در عمل باشد.

وی به ظرفیتهای مازاد و فضاهای بدون استفاده دستگاههای اجرایی در استان اشاره کرد و افزود: مصوب می کنیم کلیه فضاهای عام المنفعه در سطح استان زیر نظر هر دستگاه اجرایی که باشد باید در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

رئوفی نژاد در ادامه تشکیل دولت الکترونیک را از بهترین مصداقهای اصلاع الگوی مصرف دانست و تاکید کرد: باید تلاش کنیم کلیه خدمات دولت الکترونیک در اختیار مردم شهرها و روستاها قرار گیرد زیرا هر گامی که در دولت الکترونیک برداشته شود گامی ماندگار و قابل توسعه است.

استاندار زنجان با بیان اینکه جلسات ستاد هرماه یکبار برگزار خواهد شد، عضویت و نقش داشتن دستگاههای اجرایی در کمیته ها و کارگروهها را بدون هیچ محدودیتی دانست.

رئوفی نژاد افزود: از آنجایی که بخش قابل توجهی از اجرای مصوبات ستاد به جامعه بازمی گردد و رسالت کمیته فرهنگی در فرهنگسازی و نهادینه کردن طرح و اطلاع رسانی است، این کمیته زیر نظر شورای فرهنگی استان اداره خواهد شد.

وی بر تصمیم سازی در جلسات ستاد اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد با اجرایی شدن تصمیمات کاربردی این ستاد، طرح اصلاح الگوی مصرف به نحو شایسته اجرا شود.

در ادامه جلیل خانی مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی استانداری زنجان بعنوان دبیر ستاد، هدف از تشکیل ستاد اصلاح الگوی مصرف در استان را استفاده مدبرانه از منابع استان دانست و گفت: اجرایی کردن فرمایشات مقام معظم رهبری در اصلاح الگوی مصرف عامه مردم از وظایف این ستاد است.

جلیل خانی، به معرفی چهار کارگروه در مرکز استان و 7کارگروه شهرستانی و کمیته های ذیل این کارگروهها پرداخت و اعضای تشکیل دهنده و وظایف هریک از این کمیته ها را برشمرد.

به گفته جلیل خانی 9 کمیته تخصصی اصلاح الگوی مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف انرژی، اصلاح الگوی مصرف دارو، اصلاح الگوی مصرف موادغذایی، اصلاح الگوی مصرف نان، اصلاح الگوی مصرف مصالح ساختمانی، بهبود و توسعه سرمایه های انسانی، کمیته فناوری اطلاعات و کمیته فرهنگی اصلاح الگوی مصرف را که با عضویت و مدیریت دستگاههای اجرایی مربوطه تشکیل خواهند شد.

وی افزود: در راستایی اجرایی شدن تصمیمات ستاد و کمیته ها اقدام به فعال سازی کمیسیون های تحول اداری در درون دستگاههای اجرایی کرده ایم تا به استقرار مدیریت بهره وری و ارتقاء سطح بهره وری در کلیه دستگاههای اجرایی کمک نمایند.

جلیل خانی، همچنین اجرایی نمودن الگوهای صحیح مصرف را کاری فرهنگی دانست و جایگزینی نگاه هوشمندانه به جای نگاه عادتمندانه را در راستای انجام کار درست به شیوه صحیح لازم و ضروری عنوان کرد و خواستار ارائه مدلهای پیشنهادی اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف از سوی اعضای ستاد شد.