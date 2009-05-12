نقد کاندیداها منصفانه باشد/ نامزدها شعور سیاسی مردم را نادیده نگیرند

حمیدرضا حاجی بابایی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ضرورت توجه به اخلاق در انتخابات اظهار داشت: با توجه به اینکه کشور ما اسلامی است و مسئولیتها، تکالیف دینی محسوب می شوند ، به نظر می رسد کسی نباید برای رسیدن به یک مقام و جایگاه، ارزشهای دینی را زیر پا بگذارد.

حاجی بابایی با اشاره به به اینکه اگر این تکلیف به یک ضد ارزش تبدیل شود و اخلاق رعایت نشود، به جای تبلیغ، تخریب صورت گیرد گفت: این کاندیداها به طور قطع اخلاقی که دنبال می کردند در پیشگاه مردم زیرپا گذاشته می شود.

شعور سیاسی عموم مردم نادیده گرفته نشود

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شعور سیاسی مردم بسیار بالا است مردم از تخریب به شدت متنفر هستند و تخریب نتیجه عکس می دهد. به همین دلیل امیدوار هستیم که رعایت اخلاق به این معنا بشود که هرکس نکات مثبت خود را بیان کند .

وی با اشاره به اینکه نقد چنانچه منصفانه باشد راهکاری برای اصلاح برخی امور است، گفت: نقد منصفانه سازنده باید با کار کارشناسی همراه باشد .

نقد باید منصفانه و کارشناسی باشد

حاجی بابایی یادآورشد: کاندیداها باید دقت کنند مردم با شعور سیاسی بالا به آنها نگاه می کنند، مواظب باشند خطا نکنند. برنامه های خود را بیان کنند، نکات مهم و مثبت سی ساله انقلاب را بیان و نقد کنند، در مورد دولتها نقدهای خود را ارائه کرده و پیشنهادهای اصلاحهای خود را برای مردم بیان کنند و به طرفداران نیز القا کنند که در این مسیر حرکت کنند.

وی گفت: بنابراین بیان برنامه ها و رعایت اصول اخلاقی و شئونات اجتماعی و حق دیگران، رعایت قوانین و مقرارت، نقد منصفانه، صحبت صادقانه با مردم و رعایت شأن مردم در مقوله اخلاق جای می گیرد.