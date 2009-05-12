برگزاری 48 دوره فنی وحرفه ای برای سربازان در خوزستان

غلامرضا محمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: به منظور احراز شرایط اشتغال جوانان بعد از خدمت سربازی، طرح آموزش فنی و مهارتی سربازان براساس استانداردهای فنی وحرفه ای و مطابق توافقهای لازم در محل پادگانهای نظامی اجرا می شود.

وی افزود: براین اساس و طبق تفاهمنامه منعقده با پادگانهای پنجم شکاری، پدافند هوایی، لشکری ولی عصر ناحیه انتظامی، پایگاه چهارم شکاری همچنین پادگانهای شهید درویش و شهید آسیابی، 48 دوره آموزشی در قالب 166 هزار نفر ساعت آموزشهای مهارتی برای سربازان برگزار می شود.

محمدپور حرفه های آموزشی فنی وحرفهای را هشت حرفه اعلام کرد و گفت: سربازان در دوران خدمت سربازی رشته های آموزشی ICDL ، تعمیر و نگهداری خودروهای بنزینی، برق ساختمان، تعمیر تلفن همراه ، جوشکاری ، حسابداری ، برق خودرو و تعمیرکار اتومبیلهای سواری فرا می گیرند.

رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان با بیان اینکه در سال 87 بیش از 103 هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در پادگانهای مختلف استان خوزستان برگزار شد، اضافه کرد: سربازان پس از حضور در آموزش و طی دوره و شرکت در آزمون پایان دوره گواهینامه مهارت دریافت خواهند کرد.