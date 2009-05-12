شورای امنیت بر تشکیل کشور فلسطین تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شورای امنیت در این بیانیه انجام تلاش های فوری برای دستیابی به راه حل عادلانه و پایدار به طوری که مبتنی بر تشکیل دو کشور دموکراتیک و امن در کنار یکدیگر باشد را خواستار شد.

پیش نویس این بیانیه توسط "ویتالی چورکین" سفیر روسیه در سازمان ملل متحد که کشورش ریاست دوره ای شورای امنیت را بر عهده دارد ارائه شد.

وی از شورای امنیت خواسته بود که نشستی را در مورد صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی برگزار و بر لزوم رسیدن به یک صلح جامع در خاورمیانه تاکید کند.

وزرای خارجه روسیه، انگلیس، فرانسه، ترکیه و اتریش و همینطور "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل و "بان کی مون" دبیر کل این سازمان در این نشست شرکت داشتند.