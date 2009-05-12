جایزه یک میلیون تومانی به ارزنده و رهبر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات که اولین رقابت فصل دوومیدانی کاران ایران در سال 88 بود با حضور دوندگان سراسر کشور در 6 ماده عصر دوشنبه در ورزشگاه شیردوی تهران برگزار شد که در نهایت از بین ورزشکاران تنها دو دونده موفق به رسیدن به حد نصاب های تعیین شده فدراسیون و دریافت جایزه یک میلیون تومانی این رقابتها شدند.

محمد ارزنده در پرش طول و امین حسین زاده رهبر در پرش ارتفاع با رسیدن به حد نصاب های تعیین شده فدراسیون تنها ورزشکارانی بودند که موفق به دریافت جایزه یک میلیون تومانی فدراسیون شدند.

در این بین حمیدرضا نودهی در پرتاب وزنه تنها هشت سانتی متر با رکورد مورد نظر فدراسیون فاصله داشت و رکورد محمود و محمد صمیمی نیز در پرتاب دیسک فاصله اندکی تا این رکوردها داشت.

رقابتهای دوومیدانی جایزه بزرگ ایران در بخش بانوان فردا چهارشنبه ساعت 16 در ورزشگاه آزادی تهران و در شش ماده برگزار خواهد شد.