به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مسکن که به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، هزینه‌های جانبی و ساخت مسکن از جمله حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و نیز پروانه ساخت در افزایش قیمت مسکن را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مذکور مأمور حذف و کاهش این هزینه‌ها شدند.

رئیس‌جمهور در این جلسه اعطای منابع مالی برای تسهیلات ساخت مسکن مهر، روستایی و بافت‌های فرسوده را مورد تأکید قرار داد و مقرر شد در جلسات شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصاد نسبت به این موارد، تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه مسکن پایه زندگی و آرامش هر فردی است، حمایت دولت از مسکن را ضروری دانست و تصریح کرد: باید کاری کنیم قیمت زمین در عرضه مسکن صفر شود و راه آن نیز تمرکز روی مسکن مهر است.