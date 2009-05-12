  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۰۵

در جلسه شورای مسکن ؛

کارگروهی مامور کاهش و حذف هزینه‌های جانبی تولید مسکن شد

کارگروهی مامور کاهش و حذف هزینه‌های جانبی تولید مسکن شد

در جلسه شورای مسکن کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مسکن، کشور، نیرو و اقتصاد و دارایی مامور کاهش و حذف هزینه‌های جانبی تولید و ساخت مسکن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مسکن که به ریاست دکتر محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، هزینه‌های جانبی و ساخت مسکن از جمله حق انشعاب آب، برق، گاز و تلفن و نیز پروانه ساخت در افزایش قیمت مسکن را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های مذکور مأمور حذف و کاهش این هزینه‌ها شدند.

رئیس‌جمهور در این جلسه اعطای منابع مالی برای تسهیلات ساخت مسکن مهر، روستایی و بافت‌های فرسوده را مورد تأکید قرار داد و مقرر شد در جلسات شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصاد نسبت به این موارد، تصمیم‌گیری نهایی صورت گیرد.

احمدی‌نژاد با تأکید بر اینکه مسکن پایه زندگی و آرامش هر فردی است، حمایت دولت از مسکن را ضروری دانست و تصریح کرد: باید کاری کنیم قیمت زمین در عرضه مسکن صفر شود و راه آن نیز تمرکز روی مسکن مهر است.

کد مطلب 876839

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها