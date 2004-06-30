آموزش عالي هند توجه خارجيها را جلب نموده است

به گزارش خبرگزاري مهر از حيدر آباد ، آقاي كوتا هرينا رايانا رئيس دانشگاه شهر حيدرآباد مركز ايالت آندرا پرادش هند همچنين گفت: با مجهز شدن به تسهيلات مطابق با استانداردهاي جهاني مؤسسه هاي آموزشي هند پتانسيل خوبي براي جذب تعداد زيادي از دانشجويان خارجي را دارا مي باشند .

وي گفت : علاقه شركت كنندگان به سيستم آموزشي هند در كنفرانس سالانه آموزش دهندگان بين الملل (كنفرانس NAFSA ) كه در بالتيمور از تاريخ 22 الي 28 ماه مي برگزار شد بيانگر آينده درخشان براي انستيتوهاي آموزش عالي هند مي باشد .

دكتر هرينا رايانا بعنوان يكي از اعضاي هيأت كميسيون عالي دانشگاهها نماينده هند در كنفرانس NAFSA اظهار نمود بيش از 6500 نفر از 250 دانشگاه از سراسر جهان در اين كنفرانس شركت نموده بودند و هند رسانه ها را به خود جلب نموده بود . وي افزود : بخاطر تسلط متخصصين نرم افزار هند اكنون آمريكا شروع به رسميت شناختن دوره هاي تكنولوژي ما نموده است .

با همه اين نكات مثبت دكتر هرينا رايانا هشدار نيز داده است : كيفيت تسهيلات و امكانات چه از نظر علمي يا از نظر خوابگاه بايد بهبود يابد تا تعداد دانشجويان خارجي كه هند را جهت تحصيل ترجيح مي دهند افزايش يابد . سالانه بيش از 70000 دانشجوي آمريكايي براي تحصيل به خارج از كشور سفر مي كنند كه از آن تعداد فقط 1000 نفر به هند مي آيند . اين تعداد را مي توان با ارائه رشته هاي مورد نياز آنها و همچنين رشته هايي همچون فرهنگ هند ، آداب و زبان كه خارجيها علاقه زيادي به آن دارند افزايش داد .

رئيس دانشگاه حيدرآباد هند در بخش ديگري از سخنان خود افزود : حضور دانشجويان خارجي در دانشگاههاي هند براي دانشجويان هندي نيز مفيد مي باشد . براي تبديل شدن به رهبران جهاني دانشجويان ما نياز به آشنايي به فرهنگ هاي مختلف مي باشند . اين هيأت 5 نفره هندي به سرپرستي آقاي آرون نيگاوكار رئيس UGC در راستاي ارتقاء آموزش عالي هند در خارج از كشور (PIHEAD) در اين كنفرانس شركت نموده بودند . ديگر اعضاي هيأت آقاي پاتور دهن از دانشگاه پونا و رئيس دانشگاه Anna آقاي بالاگر و سوامي بودند .

در راستاي ارتقاء برنامه آموزشي در هند ، UGC اقدام به توزيع بروشور و CD نموده كه در حال حاضر 26 دانشگاه در كشور دوره هاي آموزشي به دانشجويان خارجي ارائه مي دهند .