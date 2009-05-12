ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر این اساس با برطرف کردن نقاط ضعف سیستم سال گذشته به احتمال قریب به یقین مشخص می شود که هر داوطلب با رتبه ای که در کنکور سراسری به دست آورده است در کدام دانشگاه پذیرش می شود.

وی اضافه کرد: البته با توجه به اینکه گسترش رشته ها هر ساله متفاوت می شود نمی توان به طور 100 درصد نسبت به اعلام قبولی داوطلب اقدام کرد اما درصد تطابق بسیار بالاست.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور به مهر گفت: سال گذشته این سیستم، قبولی داوطلبان را پیش بینی می کرد اما امسال دقیق تر از سال گذشته عمل خواهد کرد و با اعمال تغییرات بومی گزینی در کنکور سال جاری، مشخص می کند که هر داوطلب با توجه به تغییرات کنکور امسال اگر در سال گذشته چنین نمره ای را کسب می کرد در کجا می توانست پذیرش شود.

به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور در کنکور سراسری سال 88 یک میلیون و 252 هزار نفر در ثبت نام کرده اند که این تعداد 100 هزار نفر بیش از سال گذشته بوده است.

کارت ورود به این آزمون در روزهای اول و دوم تیرماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.



آزمون سراسری امسال در گروههای آزمایشی علوم انسانی، فنی و ریاضی، تجربی، هنر و زبانهای خارجی از 4 تیر ماه برگزار می شود.