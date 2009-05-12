کاربرد عبارات مردم فریب در تبلیغ 6 موسسه فراگیر/ عدم تمدید مجوز9 موسسه

امتیاز 9 موسسه آموزشی تمدید نشد

غلامعلی نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: علیرغم اخطارهایی که دفتر آموزشهای آزاد وزارت علوم برای موسسات فراگیر پیام نور ارسال کرد، 9 موسسه از جمله موسسات سیمیا، پردیس، جهش، خوارزمی، فرهنگیان، دانش پذیر، مهیار، مهرگان امتیازشان تمدید نشد و یک موسسه نیز در حال لغو امتیاز است.

اسامی 6 موسسه که در تبلیغات خود تیتر مردم فریب استفاده کرده بودند

وی خاطرنشان کرد: همچنین در تاریخ 29 بهمن 87 برخی از موسسات آموزشی مانند دانش پژوهشان، کاوشگران، کالج پردیس، صبای سحر، ماهان، فرهنگ متین در تبلیغات خود از عنوان دانشگاه بدون کنکور استفاده کردند که وزیر علوم تاکید کرد این موسسات با توجه به تیترهای مردم فریب در اسرع وقت لغو مجوز شوند اما با توجه به سابقه خوب این موسسات برای آنها اخطار لغو مجوز صادر شد.

نامه 30 موسسه آموزشی به وزیر علوم

مدیر کل دفتر آموزشهای آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم ادامه داد: پس از این اخطار در تاریخ چهار اسفند 87 تعداد 30 موسسه در نامه ای به وزیر علوم اعلام کردند که در سال 87 و 88 بدون مجوز وزارت علوم دوره ای برگزار نخواهند کرد.