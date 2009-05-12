الجزیره به یکقدمی الاهلی رسید/ درخشش و گلزنی اولادی و مبعلی

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های امارات در حالی دوشنبه شب پیگیری شد که تیم صدرنشین الاهلی درخانه العین تن به نتیجه تساوی 2 بر2 داد تا الجزیره با غلبه بر النصر به یکقدمی صدر جدول برسد.

دوشنبه شب همچنین در دیداری جذاب و تماشایی تیم الشباب در خانه با نتیجه 3 بر2 از سد الوصل گذشت. بازیکنان ایرانی دو تیم، مهرداد اولادی و ایمان مبعلی چهره‌های برتر این مسابقه بودند که در پایان از سوی مسئولان برگزاری به عنوان بهترین‌های میدان انتخاب شدند. مهرداد اولادی در این بازی گل سوم الشباب را در دقیقه 80 وارد دروازه الوصل کرد، ایمان مبعلی نیز گل اول زردپوشان دبی را در دقیقه 13 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. مبعلی و اولادی با گلی که در این دیدار به ثمر رساندند برای ششمین بار در فصل جاری لیگ امارات موفق به گلزنی شدند.

عکس اختصاصی مهر از جدال دوشنبه شب اولادی و مبعلی

الشارجه که خطر سقوط به لیگ دسته اول باشگاه‌های امارات را احساس می کرد و برای ماندن در لیگ برتر باشگاه‌های این کشور حتی از ادامه حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا انصراف داده بود، دوشنبه شب موفق به کسب برتری 3 بریک در دیدار برابر الخلیج شد تا ضمن قطعی کردن، سقوط این تیم خود از منطقه خطر فاصله گیرد.

در حال حاضر تیم الشعب به شدت خطر سقوط به لیگ دسته اول باشگاههای امارات را احساس می کند. این تیم که در هفته بیستم با نتیجه 4 بر2 مقابل الظفره تن به شکست داد باید در دو دیدار آینده به پیروزی دست یابد و امیدوار باشد که تیمهای عجمان و الشارجه هیچ امتیازی کسب نکنند. با این شرایط می توان الشعب را دومین تیم سقوط کننده به لیگ دسته اول امارات دانست.

نتایج دیدارهای هفته بیستم لیگ برتر امارات به شرح زیر است:

* النصر صفر - الجزیره 2

گل‌ها: عبدالسلام جمعه (5) و تونی (12)

* الشارجه 3 - الخلیج یک

گل‌ها: طارق بلال (14 - گل به خودی)، جان کارلوس (18) و نواف مبارک (63) برای الشارجه و عباس مویوا لاوال (81) برای الخلیج

* الشباب 3 - الوصل 2

گل‌ها: مارکوس اسونسائو (19)، عیسی محمد (28 - پنالتی) و مهرداد اولادی (80) برای الشباب و ایمان مبعلی (13 - پنالتی) و الکساندر اولیویرا (38) برای الوصل

* العین 2 - الاهلی 2

گل‌ها: خورخه والدیویا (57 - پنالتی) و عمر عبدالرحمن (79) برای العین و باری (27 و 81) برای الاهلی

* الظفره 4 - الشعب 2

گل‌ها: محمد عبدالقادر کوبادجا (33 و 47)، محمد سالم صالح (66) و یعقوب یوسف محمد الحوسنی (75) برای الظفره و عبدالله عیسی (58) و نبیل ابراهیم احمد (76 - پنالتی) برای الشعب

* عجمان 2 - الوحده 3

گل‌ها: صبری جمیل (55) و سالم عبید (68) برای عجمان و مطر کولی (5)، آندری لوسیانو سیلوا (74) محمد سعید الشحی (90) برای الوحده

جدول رده بندی:

1- الاهلی 49 امتیاز

2- الجزیره 48 امتیاز

3- العین 39 امتیاز

4- الوحده 30 امتیاز

5- الشباب 28 امتیاز

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9- الشارجه 21 امتیاز - تفاضل گل 13-

10- عجمان 21 امتیاز - تفاضل گل 16-

11- الشعب 15 امتیاز

12- الخلیج 14 امتیاز