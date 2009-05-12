رفع محدودیت قانون تنظیم خانواده از برخی فرزندان چهارم خانواده ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه لایحه اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت را بررسی کردند و به تصویب رساندند.

بر اساس مصوبه الحاقی به این قانون فرزند چهارم خانواده هایی که یکی از سه فرزند آنها از شمول حمایت های قانون خارج شده اند نیز فرزندان چهارم خانواده هایی که فرزند مذکور، حاصل از دو یا چند قلو بودن زایمان است از محدودیت های مندرج در ماده یک این قانون مستنثی می شوند و کلیه امتیازات مندرج در قوانین که برای فرزند سوم پیش بینی شده است به آن تسری می یابد.

علاوه بر این مفاد این تبصره در مورد خانواده هایی که با دارا بودن حداکثر دو فرزند در زایمان بعدی صاحب فرزندان سه قلو و بیشتر می شوند نیز مصداق خواهد داشت.