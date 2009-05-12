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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۳۵

هزار و 200 کلاس درس مازندران بازسازی می شود

هزار و 200 کلاس درس مازندران بازسازی می شود

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اختصاص 40 هزار میلیارد ریال برای بازسازی مدارس تخریبی در کشور اظهار داشت: با تخصیص بخشی از این اعتبارات به استان، هزار و 200 کلاس درس مازندران بازسازی می شود.

عبدالوحید فیاضی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازسازی و نوسازی مدارس فرسوده و تخریبی استان با اعتبارات قطره چکانی دولت در آینده ای نزدیک میسور نبوده بنابراین سازمان آموزش و پرورش مازندران به کمک مجدانه خیرین در این مهم نیازمند است.

وی خاطر نشان کرد: در طول فعالیت دولت نهم هزار کلاس درس مازندران بازسازی شد و برای نوسازی مدارس باقیمانده به حمایت خیرین نیاز است.

به گفته فیاضی، سال گذشته 16 میلیارد ریال برای ایاب و ذهاب دانش آموزان مدارس تجمیع شده استان هزینه شد.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران درباره مسکن فرهنگیان بیان داشت: تاکنون 10 هزار فرهنگی استان در مسکن مهر ثبت نام کردند.

وی یادآور شد: برای رفع مشکلات فراروی فرهنگیان استان باید برنامه ریزی شود زیرا این قشر تلاش های زیادی برای تعالی جامعه دارند.

کد مطلب 876859

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