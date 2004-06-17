بوش:حمله ما به افغانستان و عراق به نفع جهان بود!

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه البيان، وي كه درجمع هزاران نظامي اين كشوردر پايگاه ايالت فلوريدا سخن مي گفت خاطرنشان ساخت: بيش از 50 ميليون نفر را از حكومتهاي ياغي نجات دادم و مي خواهم بدانيد شما سربازان جزو قدرت بزرگي هستيد كه به سود جهان و براي دفاع از كشورتان و دوستانتان و صلح جهاني فعاليت مي كنيد .

رئيس جمهوري آمريكا ياد آور شد: نيروهاي ائتلاف تا دوهفته قبل ازانتقال قدرت به عراقيها در30 ژوئن (10 تيرماه ) منحل مي شود و ملت عراق پيشرفت مستمري خواهد كرد؛



رئيس جمهوري آمريكا خطاب به نيروهاي آمريكايي گفت : با اينكه طرحان حملات تروريستي براي ممانعت از ايجاد عراقي آزاد و دمكراتيك در آينده تلاش مي كنند، شما نظاميان اين مهاجمان و قاتلاني كه مانع ازتشكيل عراقي دمكراتيك و آزاد مي شوند را رها نخواهيد كرد.



سخنراني بوش درجمع نظاميان آمريكايي در ايالت فلوريدا ازطريق شبكه هاي راديويي، تلويزيوني و ماهواره ايي براي ديگر نظاميان اين كشوردربغداد و كابل پخش مي شد و آنها مشاهده كردند كه چگونه رئيس جمهورشان آنها را فداي اهدف توسعه طلبانه خود كرده است.



رئيس جمهوري آمريكا با بيان اينكه از زماني كه حكومت صدام رئيس جمهوري عراق سرنگون شده است امنيت آمريكا بيشتر شده است اظهار داشت : ما جهان را از حكومتهاي ياغي نجات داديم .



بوش دربخشي ديگر از سخنرانيش، پاكستان را هم پيمان اصلي واشنگتن دانست و بر ضرورت تقويت روابط ميان دو كشور تاكيد كرد.