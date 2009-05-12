ارائه 16مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد زنجان در کنگره میکروب شناسی ایران

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضاشاپور ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان افزود: کنگره میکروب شناسی ایران بزرگترین و مهمترین کنگره داخلی در زمینه میکروبیولوژی است.

وی اظهارداشت: در این کنگره اساتید،محققان و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی و آموزشی آخرین یافته های پژوهشی در حیطه میکروب شناسی را ارائه می نمایند.

مدیر گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاداسلامی زنجان اساتید و دانشجویان ارائه دهنده مقالات را دکترمهدی رهنما، رضاشاپوری، علی عینلو، رسول شکری، حسن کلانتری، سمیه سلیمی، رقیه آقاجانلو، صدیقه مهرابیان، رحمان غفارزادگان ربطی، جلیل دولگردی شرف، شیواحسینی، مجیدپرنور، شهره جمالی، علیرضامباشرکارجدی، هادی ملکی کاکلر، مجتبی محمدی رکن آبادی و سیامک علیزاده عنوان کرد.