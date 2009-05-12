  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۲۹

ارائه 16مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد زنجان در کنگره میکروب شناسی ایران

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرگروه میکوبیولوژی دانشگاه آزاداسلامی واحدزنجان گفت: 16مقاله علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان این واحددانشگاهی به نام دانشگاه آزاداسلامی واحد زنجان در دهمین کنگره میکروب شناسی ایران ارائه و چاپ شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رضاشاپور ظهر سه شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد زنجان افزود: کنگره میکروب شناسی ایران بزرگترین و مهمترین کنگره داخلی در زمینه میکروبیولوژی است.

 

وی اظهارداشت: در این کنگره اساتید،محققان و دانشجویان از مراکز تحقیقاتی و آموزشی آخرین یافته های پژوهشی در حیطه میکروب شناسی را ارائه می نمایند.

 

مدیر گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاداسلامی زنجان اساتید و دانشجویان ارائه دهنده مقالات را دکترمهدی رهنما، رضاشاپوری، علی عینلو، رسول شکری، حسن کلانتری، سمیه سلیمی، رقیه آقاجانلو، صدیقه مهرابیان، رحمان غفارزادگان ربطی، جلیل دولگردی شرف، شیواحسینی، مجیدپرنور، شهره  جمالی، علیرضامباشرکارجدی، هادی ملکی کاکلر، مجتبی محمدی رکن آبادی و سیامک علیزاده عنوان کرد.

 

کد مطلب 876860

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها