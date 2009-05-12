به گزارش خبرنگار مهر، نشست هم اندیشی "جشنواره های قرآنی" عصر دوشنبه 21 اردیبهشت با حضور محسن پرویز معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجت الاسلام حیدر مصلحی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه و جمعی از نویسندگان در سرای اهل قلم بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران برگزار شد.

پرویز دبیر جشنواره " انتخاب کتاب سال قصه های قرآنی" ضمن ارائه گزارشی از روند برگزاری دو دوره گذشته این جشنواره، از برگزاری هر پنج سال یکبار این جشنواره خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این جشنواره تولید داستانهای بلند، کوتاه یا رمان در مورد قصه های قرآنی، پیامبران و ائمه معصومین(ع) است.

معاون فرهنگی وزارت ارشاد با اعلام گسترش دایره برگزاری جشنواره قصه های قرآنی برای سنین مختلف، به فرصت یکساله تا برگزاری جشنواره سوم به منظور تولید آثار فاخر در زمینه قصه های قرآنی اشاره کرد و افزود: برای جوانانی که دست به قلم دارند فرصت یکساله زمان مناسبی برای تولید آثار شاخص در زمینه قصه های قرآنی است. در این جشنواره علاوه بر قضاوت آثار منتشر شده آثار ارسالی به دبیرخانه که منتشر نشده‌اند نیز مورد داوری قرار خواهند گرفت.

محسن پرویز: نگاه سطحی به قصه های قرآنی ظلم است

وی با اشاره به مغفول ماندن بسیاری از حوزه های قرآنی اعم از زندگی پیامبران و ائمه معصومین(ع) که جای پرداخت دارد، از کسانی که برگزاری چنین جشنواره هایی را کوچک می شمارند انتقاد کرد و افزود: برخی سعی می کنند این حوزه را در حد یک بازنویسی ساده از وقایع تاریخی تقلیل بدهند که نویسنده هنری در آن به خرج نمی دهد، در صورتی که این نوع نگاه ظلم است. من زمانی که داوری می کردم، می دیدم که برخی از آثار بازپروری شده و نویسنده با نگاه و قلم خود آن را جذاب نوشته است.

حیدر مصلحی: کارگروههایی برای ایجاد تحول در برگزاری مسابقات قرآن تشکیل شده است

حجت الاسلام حیدر مصلحی نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست، بر نقش سازمان اوقاف در ترویج قرآن و عنایت ویژه مقام معظم رهبری به این مسئله تأکید کرد و گفت: توجه به محتوا و ایجاد حرکت و پویایی در جامعه مهمترین مسئله ای است که سازمان اوقاف و امور خیریه در مباحث قرآنی دنبال می کند.

وی با اشاره به برگزاری سومین جشنواره قصه های قرآنی در سال آینده از تشکیل کارگروههایی در زمینه ایجاد تحول در شکل برگزاری مسابقات بین المللی قرآن خبر داد و افزود: همراه کردن جشنواره قصه های قرآنی با مسابقات بین المللی قرآن یکی از همین تحولات است.

حجت الاسلام مصلحی با اشاره به اهداف قرآن از بیان داستانهای مختلفی که در این کتاب آسمانی بیان شده، تأکید کرد: ما باید توجه داشته باشیم که داستان، رمان و کاری که خلق می کنیم خواننده را به سمت آن هدفی که قرآن دنبال می کند هدایت کنیم.

حجت الاسلام مصلحی برگزاری جشنواره قصه های قرآنی را محدود به آثار نوشتاری ندانست و از برگزاری این جشنواره در قالب دیگر فعالیت های هنری در آینده نزدیک خبر داد.

مصطفی امیدی: آثار برگزیده قرآنی حمایت می‌شوند

مصطفی امیدی مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخوانی وزارت ارشاد نیز طی سخنان بر نوع بیان و پرداخت داستانهای قرآنی برای جذب مخاطب تأکید کرد و با اعلام حمایت از آثار برگزیده در موضوعات قرآنی افزود: ما در دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی ضمن اینکه از کتابهای ارزشمند در حوزه های مختلف حمایت می کنیم نوشته های جدید در موضوعات قرآنی را پس از بررسی در صورتی که کتب ارزشمند باشند و شرایط لازم را احراز کنند حمایت خواهیم کرد.

امیدی در پایان با بیان اینکه حتی برای ترجمه آثار برگزیده در موضوعات قرآنی نیز زمینه های همکاری وجود دارد، تأکید کرد: این حمایت هم شامل کتابهای چاپی و هم شامل کتابهای الکترونیک و یا حتی طرحهای قرآنی و فرهنگی است که به گسترش و اعتلای فرهنگ اسلامی کمک می کند.

سومین جشنواره انتخاب کتاب سال قصه های قرآنی به همت واحد مطالعات و تحقیقات اسلامی سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه بیست و هفتمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم و همزمان با سالروز مبعث پیامبر اسلام(ص) تیرماه 1389 برگزار می شود.