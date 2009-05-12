هندبالیست های نوجوان و جوان عازم اوکراین و ارمنستان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم هندبال نوجوانان کشورمان بعد از برپایی آخرین اردوی تدارکاتی خود در تهران 23 اردیبهشت ماه به منظور حضور در اردوی تدارکاتی خارج از کشور عازم اوکراین خواهد شد.

در این اردوی تدارکاتی که به منظور آماده سازی این تیم جهت حضور در سومین دوره جام جهانی هندبال نوجوانان در تونس تدارک دیده شده است 18 بازیکن به سرمربیگری "استفان سیدروچوک"، مربیگری ایرج رضایی و مهدی رهبری چهارشنبه عازم "کییف" اوکراین خواهد شد.

کامران شادان فر به عنوان پزشک و فیزیوتراپ و مهدی اخوان به عنوان مدیر فنی این تیم را همراهی می کنند. این تیم از 23 تا 31 اردیبهشت ماه 6 بازی تدارکاتی و شش مرحله تمرین را در این کشور دنبال خواهد کرد.

همچنین تیم هندبال جوانان کشورمان از 23 تا 26 اردیبهشت ماه آخرین اردوی تدارکاتی خود را تهران برپا می کنند و صبح روز 27 اردیبهشت تهران را به منظور حضور در تورنمنت بین المللی ریاست جمهوری ارمنستان ترک خواهند کرد.