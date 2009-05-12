سر وزیر ایالت پنجاب پاکستان به زیارت امام رضا (ع) تشرف یافت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهباز شریف سروزیر ایالت پنجاب در پاکستان شامگاه سه شنبه پس از نشست خود با استاندار خراسان رضوی در محل پاویون فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد، برای ادای احترام و زیارت به بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) رفت و گفت: امام رضا (ع) همواره مورد احترام مردم پاکستان بوده است.

وی از ضریح های قدیمی مرقد امام رضا (ع)، سکه های قدیمی و دیگر قسمت های موزه آستان قدس رضوی نیز بازدید و ظرفیت ها و توان بالای این موزه را قابل توجه دانست.

سروزیر ایالت پنجاب پاکستان سپس با حضور در رواق دارالحجه، ضمن تقدیر از هنر معماری سنتی ایرانی و دینی بکار گرفته شده در این رواق، ایران را دارای سابقه دیرین و کهن دانست و گفت: این سابقه در سبک های مخلتف معماری موجود در ایران قابل مشاهده است.

شهباز شریف که مجذوب شکوه و جلال معنویت و هنر بکار رفته توسط اساتید برجسته ایرانی در حرم مطهر امام رضا (ع) بود، از رواق امام خمینی (ره) و صحن جامع رضوی بازدید کرد و افزود: علاقه و عشقی که هنرمندانه در گوشه گوشه این مکان زیارتی متبلور است، فضای روحانی بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) را تقویت می کند.

