طالبان محصول سیا و اطلاعات ارتش پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر، آصف علی زرداری در گفتگو با شبکه ان. بی. سی گفت: سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) عامل بوجود آمدن پدیده طالبانیسم در منطقه هستند.

وی خطاب به این شبکه آمریکایی، گفت: من فکر می کنم که این بخشی از گذشته ما و گذشته شماست. سازمان اطلاعات ارتش پاکستان و سیا با هم طالبان را بوجود آوردند.

در همین رابطه روز گذشته سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان بدون اینکه اشاره خاصی به کشوری داشته باشد، برخی طرف های خارجی را متهم به کمک به طالبان کرد.

هیلاری کلینتون وزیر خارج آمریکا نیز در اظهاراتی در 23 آوریل گفت که این آمریکا بود که برای مبارزه با شوروی طالبان را بوجود آورد، اما اکنون خود گرفتار این مخمصه شده است.

زرداری اعلام کرد که ارتش پاکستان به مبارزه علیه طالبان در دره سوات و احیای امنیت در این بخش بحران زده ادامه خواهد داد.