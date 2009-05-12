کاظمی دبیر سمینار "تئاتر پیشه‌ من است" شد

این بازیگر و کارگردان تئاتر به خبرنگار مهر گفت: خانه تئاتر قرار است سمیناری با عنوان "تئاتر پیشه من است" برگزار کند و شورای سیاستگذاری وظیفه دبیری این سمینار را به بنده محول کرده است. این سمینار در مردادماه و به احتمال زیاد در یک هفته و به عنوان یک سمینار مادر برگزار می‌شود.

کاظمی افزود: اگر نتایج مورد نظر از این سمینار حاصل نشد هر کدام از انجمن‌های خانه تئاتر در طول سال سمینار‌های کوچکتری را در این خصوص برگزار می‌کنند. سمینار "تئاتر پیشه من است" قرار بود زودتر برگزار شود که به دلیل برگزاری جشن‌های خانه تئاتر این امر به تعویق افتاد. هنوز شکل و شیوه برگزاری و سخنرانان سمینار مشخص نشده است.



این هنرمند تئاتر درباره اجرای نمایش و فعالیت‌های دیگر خود گفت: هم اکنون طرحی دارم که قرار است با کمک یک یا دو نویسنده دیگر برای اجرا در یکی از سالن‌های نمایشی شهرداری تهران به روی صحنه برود. این اثر نیمه‌موزیکال برای گروه سنی بزرگسال است و به احتمال زیاد شهریور یا مهرماه اجرا می‌شود. همچنین پیشنهادی برای اجرا به مرکز هنرهای نمایشی ارشاد داده‌ام که قرار است تا آخر اردیبهشت جواب قطعی برای نوبت اجرا داده شود.