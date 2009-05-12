عکس هوایی 700 روستای مازندران تهیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید هاشمی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری نوشهر افزود: اجرای این طرح در تهیه طرح های مناسب هادی در روستاهای استان تاثیرگذار است.
وی اظهار داشت: طرح هادی در 97 درصد روستاهای بالای 100 خانوار استان انجام می شود که به اعتبار نیاز داریم.
وی خاطر نشان کرد: سال جاری 100 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی استان برای اجرای طرح های هادی روستایی تخصیص یافت.
به گفته هاشمی، کمبود اعبتار موجب شد تا از برنامه چهارم توسعه در زمینه اجرای طرح هادی عقب باشیم.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران بیان داشت: اجرای طرح هادی بر اساس مطالعات سرشماری سه دهه گذشته انجام می شود.
وی یادآور شد: احداث و توسعه مسکن روستاها باید متناسب با جمعیت و فرهنگ روستاها باشد.
مازندران بیش از سه هزار روستا دارد.
نظر شما