همراه استقلال به امارات نمی روم / مذاکره با عربها بماند برای بعد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که پس از حرف و حدیث های فراوان عصر دوشنبه در تمرین تیم فوتبال استقلال حاضر شده بود در مورد آخرین وضعیت همکاری خود با این باشگاه به خبرنگاران گفت: تا زمانی که با استقلال قرارداد دارم در کنار این تیم خواهم ماند وتمرینات را زیر نظر خواهم گرفت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: تا به امروز با هیچ تیمی مذاکره نکرده ام و به قول معروف سر نخواستن من دعواست!

وی با بیان اینکه امیدوار است هواداران استقلال از او راضی باشند و حلالش کنند در مورد مذاکره با مس کرمان خاطر نشان کرد: به هیچ وجه این خبر صحت ندارد و بنده مذاکره ای با مسئولان باشگاه مس نداشته ام. اما اگر باشگاه مس از من نظر بخواهد به خاطر حضور فصل گذشته ام در مس و آرامشی که در این تیم داشتم و محبت مدیرعامل حتما به این تیم مشاوره خواهم داد.

وی در مورد اظهار نظر برخی بازیکنان استقلال علیه خودش گفت: من اصلا به این مسائل اهمیت نمی دهم. متاسفانه در فوتبال ما یک عده بازیکن وجود دارند که تا وقتی سرمربی تیم حضورش در تیم قطعی است از او تعریف و تمجید می کنند ولی وقتی سرمربی از این تیم جدا می شود سریعا موضع گرفته و علیه او صحبت می کنند.

قلعه نویی با بیان اینکه در صورت قطع همکاری اش با استقلال به هیچ وجه در مورد این تیم و آینده اش اظهار نظر نخواهد کرد گفت: اگر با تیم جدیدی قرارداد ببندم تمام فکر خود را معطوف به موفقیت این تیم می کنم و اظهار نظری در مورد باشگاه سابقم نخواهم داشت.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: بنده تا زمان پایان قراردادم در این تیم خواهم ماند و در بازی با الجزیره هم تیم را همراهی خواهم کرد. البته به همراه تیم به امارات نخواهم رفت و به تنهایی به این کشور سفر می کنم.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا انجام این سفر به تنهایی به خاطر مذاکره یا عقد قرارداد با تیمی از امارات است، با لبخندی از روی رضایت گفت: بماند برای بعد!