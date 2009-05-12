سروزیر ایالت پنجاب پاکستان درخت دوستی خراسان رضوی و پنجاب را کاشت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، شهباز شریف صبح سه شنبه در حاشیه کاشت درخت دوستی خراسان رضوی و ایالت پنجاب گفت: پیش از این نیز چندین درخت دوستی به عنوان نمادی از عشق، برادری و محبت میان ایران و پاکستان کاشته شده است.

وی پس از کاشت درخت دوستی ایالت پنجاب و خراسان رضوی، از هشتمین نمایشگاه گل و گیاه بازدید کرد و افزود: در خراسان رضوی ظرفیتهای بالایی در حوزه گل و گیاه وجود دارد که مایل به استفاده از این ظرفیتها هستیم.

سروزیر ایالت پنجاب پاکستان از معاون کشاورزی خود خواست برای ایجاد فصلی جدیدی از ارتباطات میان پنجاب و خراسان رضوی در حوزه کشاورزی و استفاده از تجربیات خراسان رضوی در رابطه با توسعه کشاورزی در پنجاب مذاکرات جدید را با همتای خود در این استان آغاز کند.

شهباز شریف و هیات همراه امروز با بازدید از چندین واحد صنعتی در شهرک صنعتی توس و سخنرانی در مجمع تجار و بازرگانان و صاحبان صنایع در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مشهد، در کنار مسوولان خراسان رضوی به بررسی زمینه های توسعه و همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایالت پنجاب و خراسان رضوی خواهند پرداخت.

