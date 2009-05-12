داروسازی کشور نیازمند ارتباط منسجم صنعت و دانشگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اسماعیل حریریان در نشست خبری با خبرنگاران در محل کارخانه داروسازی سها در سایت چهار باغ در کرج اظهار داشت: برای توسعه صنعت دارو در داخل و صادرات آن به خارج از کشور بیش از هر چیز باید ارتباط میان صنعت و دانشگاه را به یک ارتباط منسجم و اثرگذار در چرخه تولید داروی کشور تبدیل کرد.

وی افزود: با به کارگیری تکنولوژیهای داخلی و اهدا گرنت های پژوهشی برای تولید انبوه و نیز انتقال تکنولوژی خارجی می توان گام های اثرگذاری در بخش تولید داروی کشور برداشت.

مدیرعامل کارخانه داروسازی سها که زیر نظر سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر فعالیت می کند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر طراحی بومی کارخانه داروسازی با استفاده از ظرفیتهای مستعد داخلی و طراحی بومی ماشین آلات صنعت داروسازی و تولید مواد اولیه دارویی از نیازهای اساسی صنعت داروسازی ایران است.

حریریان یادآور شد: در گذشته و در حدود دهه 70 فعالیتهایی برای تولید مواد اولیه دارویی تدارک دیده شد که متاسفانه به دلیل سوء مدیریت چندان تداوم نیافت.

این فعال عرصه داروسازی کشور مسئولیت وزارت بهداشت و درمان را در بحث تولید داروی کشور مدیریت و سیاست گذاری، نظام بخشی نیروی انسانی و به کارگیری سیستم نرم افزاری کارآمد برشمرد.