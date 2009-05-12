دکتر سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها در سال قبل هشت درصد از طریق دولت و دو درصد از طریق هیئت امنا افزایش داشت. در واقع در سال گذشته شاهد افزایش 10 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی بودیم که این افزایش در سال جاری 15 درصد به تصویب رسید.

وی اضافه کرد: البته افزایش بیش از سال گذشته حقوق اعضای هیئت علمی طبیعی بود زیرا قانون خدمات کشوری که اجرا می شود افزایش قابل توجهی در حقوق سایر کارمندان ایجاد می کند و باید دانشگاهیان نیز شامل افزایش حقوق می شدند.

قائم مقام وزیر علوم ادامه داد: خوشبختانه با توجه به پیگیریهای دانشگاهیان و روسای دانشگاهها در دیدار با رئیس جمهور و تلاش وزارت علوم کارگروهی در دولت در این زمینه تشکیل شد که در نهایت موجب تصویب افزایش 15 درصدی حقوق اعضای هیئت علمی شد.

وی درباره زمان این افزایش حقوق گفت: این افزایش از ابتدای فروردین ماه محاسبه می شود و معوقه این ماه پرداخت خواهد شد.

حسینی به توجه دولت به دانشگاهیان در سالهای اخیر اشاره کرد و به مهر گفت: دولت در سالهای اخیر بودجه های قابل توجهی را به دانشگاهها اختصاص داده به طوریکه رشد بودجه های پژوهش و عمرانی دانشگاهها قابل مقایسه با سالهای پیش از دولت نهم نیست.

وی ادامه داد: در مورد حقوق اعضای هیئت علمی هم درست است که متناسب با سایر کارکنان نبوده اما با توجه به پروژه هایی که اساتید و اعضای هیئت علمی با ارگانهای مختلف داشته اند منبع درآمد خوبی برای آنها حاصل شده است. هر چند که عنایت دولت به دانشگاهیان را شاهد بوده و هستیم.

قائم مقام وزیر علوم به افزایش قابل توجه حقوق اعضای هیئت علمی در پایان دولت هشتم اشاره کرد و گفت: حتی افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در روزهای پایانی دولت هشتم در دولت نهم محقق شد و بار این افزایش بر روی دوش این دولت افتاد.