رقابتهای انتخابی تیم ملی جودو دانشجویان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه عصر روز دوشنبه با حضور طالب پور، برجسته و میرزایی از مسئولان فدراسیون ورزش دانشجویی در دفتر علیرضا امینی برگزار شد که دو طرف به تعامل و همکاری بیشتردرجهت پیشرفت و افتخارآفرینی جودو تاکید کردند.

در این جلسه روز جمعه 25 اردیبهشت ماه زمان برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی جهت حضور در یونیورسیاد دانشجویان انتخاب شد. ضمن اینکه انجمن جودو وزارت علوم محمدرضا حاج یوسف زاده را به عنوان سرمربی به فدراسیون پیشنهاد داده است.

رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان تیرماه سالجاری در بلگراد برگزار خواهد شد.