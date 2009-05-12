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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

صداگذاری "پاداش" به زودی به پایان می‌رسد

صداگذاری "پاداش" به زودی به پایان می‌رسد

بهمن اردلان به زودی صداگذاری فیلم سینمایی "پاداش" به کارگردانی کمال تبریزی را به پایان می‌رساند.

اردلان در این باره به خبرنگار مهر گفت: صداگذاری "پاداش" از مدتی قبل شروع شده بود، اما انجام تمهیدهای فنی روی تصاویر کار را به تاخیر انداخت. این روزها و با اعمال این تمهیدهای تصویری صداگذاری ادامه پیدا کرده و به زودی به پایان می‌رسد. پیمان یزدانیان برای این فیلم موسیقی ساخته است.

وی افزود: در مجموعه "سرزمین کهن" نیز به عنوان صدابردار با تبریزی همکاری می‌کنم. این یک مجموعه عظیم تاریخی معاصر است و در ماه‌های آینده درگیر آن هستم. هنوز برای صداگذاری این مجموعه صحبتی با من نشده است.

فیلم سینمایی "پاداش" داستان مردی است که به سفر حج می‌رود و اتفاق‌هایی برایش می‌افتد که نگاهش را به زندگی عوض می‌کند. حسن معجونی، آتیلا پسیانی، آشا محرابی، بهمن زرین‌پور و مرحوم احمد آقالو بازیگران این فیلم هستند که مایه‌های طنز دارد. تبریزی از پارسال ساخت مجموعه تلویزیونی "سرزمین کهن" را شروع کرده است.

او فیلم‌های سینمایی "یک تکه نان"، "مارمولک"، "لیلی با من است"، "شیدا" و "مهر مادری" و مجموعه‌های "دوران سرکشی" و "شهریار" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 876888

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