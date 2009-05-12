به گزارش خبرنگار مهر، تقدیر از برترینهای جشنواره جوان خوارزمی و چهارمین دوره روبوکاپ آزاد ایران 2009 دانشگاه آزاد شنبه 26 اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود.

9 تیم از واحدهای تفرش، تبریز، قزوین و خوراسگان دانشگاه آزاد که در بخش روبوکاپ جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب رتبه شدند و 14 نفر که در این جشنواره طرح برگزیده داشتند در این مراسم تقدیر خواهند شد.

همچنین از 14 تیم روبوکاپ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، یزد، محلات، زاهدان، مجلسی و پارس آباد که در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2009 موفق به کسب رتبه های برتر شدند توسط رئیس دانشگاه آزاد تقدیر می شود.