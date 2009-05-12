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۲۲ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۹:۵۹

باحضور جاسبی /

مراسم تقدیر از برترینهای علمی دانشگاه آزاد برگزار می‌شود

مراسم تقدیر از برترینهای علمی دانشگاه آزاد برگزار می‌شود

مراسم تقدیر از برترینهای علمی دانشگاه آزاد اسلامی در جشنواره های جوان خوارزمی و روبوکاپ با حضور عبدالله جاسبی رئیس این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تقدیر از برترینهای جشنواره جوان خوارزمی و چهارمین دوره روبوکاپ آزاد ایران 2009 دانشگاه آزاد شنبه 26 اردیبهشت ماه جاری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار می شود.

9 تیم از واحدهای تفرش، تبریز، قزوین و خوراسگان دانشگاه آزاد که در بخش روبوکاپ جشنواره جوان خوارزمی موفق به کسب رتبه شدند و 14 نفر که در این جشنواره طرح برگزیده داشتند در این مراسم تقدیر خواهند شد.

همچنین از 14 تیم روبوکاپ واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، یزد، محلات، زاهدان، مجلسی و پارس آباد که در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران 2009 موفق به کسب رتبه های برتر شدند توسط رئیس دانشگاه آزاد تقدیر می شود.

کد مطلب 876893

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