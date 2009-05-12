کلیات طرح ایمنی زیستی در مجلس تصویب شد

بهزاد قره یاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این طرح که توسط کمیسیون کشاروزی مجلس شورای اسلامی و در تعامل گسترده با انجمنهای علمی بیوتکنولوژی و ایمنی زیستی تدوین شده بود علیرغم تلاشهای گسترده برخی مسئولین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی صبح امروز سه شنبه به تصویب رسید.

وی با تشکر از نمایندگان مجلس که در راستای توسعه علمی کشور تلاش می کنند از نمایندگان خواست تا در بررسی جزئیات این طرح نیز بکوشند تا طرح با حداقل تغییرات به تصویب برسد.

رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی اضافه کرد: اجزای این طرح تخصصی و با صرف دهها هزار نفر ساعت کار تنظیم شده و ایجاد تغییرات به ویژه از نوع حذف عبارات و بندها می تواند جامعیت طرح را خدشه دار کند.

به گزارش مهر، بر اساس این طرح انجام هر گونه تحقیق و آزمایش در حوزه ژنتیک و محصولات تراریخته کاملا آزاد بوده و تولید انبوه، تجاری سازی، مصرف و صادرات آن نیز با رعایت قانون مجاز شمرده می شود.

گفتگوی مشروح گروه فناوریهای نوین خبرگزاری مهر با بهزاد قره یاضی رئیس انجمن علمی ایمنی زیستی درباره جزئیات این طرح فردا منتشر می شود.