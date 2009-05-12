حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با راهکارهای بهبود وضعیت فارغ التحصیلان مقطع متوسطه که تسلطی به روخوانی قرآن ندارند، اظهار داشت: تا زمانی که متولی سیاستگذاری در این زمینه مشخص نشود مسئله تسلط فارغ التحصیلان مدارس حل نمی شود.

وی با تأکید بر اینکه باید در این عرصه سیاست گذاریهای ویژه ای صورت گیرد و یا متولی واحدی برای آن تعیین شود یادآور شد که در غیر این صورت هرگونه فعالیتی فاقد اعتبار لازم برای اجرا خواهد بود. زمانی که وقتی سایستگذاری به یک دستگاه محول می شود به طبع ابزارهای اجرا و تبعیت دستگاه های مربوط به آن نیز تعیین خواهد شد.

مدعیان فعالیتهای قرآنی هر روز بیشتر می‌شوند

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با بیان اینکه طی هفت تا هشت سال گذشته هیچ فعالیتی در این رابطه صورت نگرفته گفت: به جای پیشرفت، مدعیان فعالیتهای قرآنی روز به روز تعدد یافته اما واحد نشده اند و جز اینکه افزایش و تعدد شده هیچ پیشرفت دیگری در این زمینه نداشته ایم که این تعدد نیز خود آسیبهای مختلفی به دنبال داشته است.

حسین بهبودی با اشاره به بخشی از این آسیبهای مختلف اظهار داشت اعتماد عمومی از این نوع فعالیتها سلب شده و تنها افراد با عناوین رنگ و لعاب داری وارد عرصه فعالیت به اشکال مجاز و غیرمجاز شده اند. اگر هم فعالیتهای برخی از آنها مجاز بوده آنها با نخهای پوسیده به جایی متوسل شده و فعالیتهای بی ثمری ارائه کرده اند.



وی گفت: در نظام آموزشی به عنوان یک شهروند یا کارشناس آموزشی در یک حوزه خاص نقد من حوزه های مختلف را از جمله گروه تألیف واحدهای آموزشی را دربرمی گیرد، در آموزش و پرورش حوزه های مختلفی با نقصان مواجه است که در آن میان می توان به آموزش زبان انگلیسی، هنرهایی چون خوشنویسی و ورزش اشاره کرد و این پرسشها را مطرح کرد که آیا فارغ التحصیلان نظام آموزشی متوسطه می توانند زبان انگلیسی را در همان حد عمومی درک کنند یا کتابهای عمومی را مطالعه کنند و یا اینکه اگر دانش آموز جدا از ذوق، استعداد و توانایی شخصی و آموزشهای خارج از مدرسه می تواند به یک ورزشکار و یا خوشنویس تبدیل شود.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم اضافه کرد: رئیس آموزش و پرورش فنی و حرفه ای طی مصاحبه ای اعلام کرده بود بیش از 80 درصد دیپلمه ها فاقد هرگونه مهارت و هنر و فن هستند. این امر و نمونه هایی که پیشتر ذکر شدند نشان دهنده این است که عدم تسلط به روخوانی قرآن تنها مشکل در نظام آموزشی نیست. جدا اینکه بحث قرآن نیز باید با نقد و تحلیل کارشناسی همراه باشد، همه این مسائل به قرآن باز نمی گردد.

وی همچنین استدلال کرد: در حوزه قرآن هم این ضعف مشهود وجود دارد به طوری که چندی پیش حمیدرضا محدث خراسانی از سازمان پژوهشی برنامه ریزی درسی اذعان کرد بیش از 80 درصد دیپلمه ها فاقد توانایی روخوانی قرآن هستند.