میزان تولید آلومینیوم 22 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، در مدت یاد شده، شرکت ایرالکو 14 هزار و 300 تن و شرکت المهدی 9 هزار و 476 تن آلومینیوم تولید کردند که تولیدات آنها در مقایسه با ماه مشابه سال قبل به ترتیب 27 و 16 درصد افزایش نشان داد.

همچنین میزان صادرات آلومینیوم توسط شرکت‌های ایرالکو و المهدی در فروردین‌ماه امسال به ترتیب برابر با شش هزار و 498 تن و هشت هزار و 232 تن بود که به لحاظ وزنی به ترتیب 34 و 37 درصد رشد داشت.

میزان تولید آلومینیوم در کشور در سال گذشته 248 هزار تن بود.