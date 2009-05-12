به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد میزان فروش بلیت در 18 کشور بیشتر و در 9 کشور کمتر شد. موزیکال "ماما میا!" و فیلم جیمز باندی "مایه آرامش" به ترتیب با 7/33 میلیون و 5/27 میلیون بیشترین میزان فروش بلیت را داشتند.

سهم فیلم‌های هالیوودی از بازار اروپا 2/63 درصد و سهم فیلم‌های اروپایی 4/24 درصد بود که به حد رکورد 6/28 درصد سال 2007 نرسید. در همین حال سهم تولیدات مشترک اروپا و آمریکا از 3/6 درصد به 8/6 درصد رسید.

در این بین موفقیت فیلم‌های داخلی یک عامل تعیین‌کننده بود و 14 کشور از 24 کشور اروپایی با این افزایش روبرو شدند. فرانسه با پیشتازی دو فیلم "به میان دهاتی‌ها خوش آمدید" و "آستریکس و بازی‌های المپیک" حدود 4/45 درصد بازار محلی را در اختیار گرفت که بالاترین سطح از سال 1984 تاکنون است.

برابر با این آمار در سال 2008 در مجموع 1145 فیلم داستانی و مستند در اروپا تولید شد که 112 فیلم بیشتر از سال 2007 و یک رکورد است. میزان تولید فیلم در 16 کشور عضو اتحادیه اروپا بیشتر شد و بخصوص ایتالیا، ایرلند، فرانسه و اسپانیا بیشترین تولید را داشتند.