منافقین برای رفع محاصره اردوگاه اشرف دست به دامن کاخ سفید شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،این گروه از اعضای گروهک منافقین با تجمع در برابر کاخ سفید خواستار رفع محاصره اردوگاه اشرف در شمال بغداد شدند.

هم اکنون 3 هزار و 500 نفر از اعضای این گروهک در پادگان اشرف سکونت دارند و تلاش ها ی دولت عراق برای اخراج آنها از این کشور با مخالفت جدی ایالات متحده رو به رو شده است.

تظاهرات این گروه در آمریکا در حالی است که در فهرست گروههای ترویستی آمریکا قرار دارد و فعالیت آنها در این کشور بر اساس قوانین ممنوع است.

در همین رابطه اخیر بر خی از نمایندگان اروپا طی نامه ای از دولت اوباما خواسته اند تا این گروه را از فهرست گروههای تروریستی خارج کند.