11 مدرسه خیرساز و مشارکتی در شهریار در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، محمدعلی عرفان منشدر سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهریار که به همت آموزش و پرورش بخش مرکزی این شهرستان در اردوگاه شهید منتظری برگزار شد، اظهار داشت: امید است با همکاری مسئولان مربوطه در سازمان نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان تهران و خیرین مدرسه ساز فضاهای آموزشی در این شهرستان به خصوص در نقاط محروم ساخته شود تا تمامی دانش آموزان از فرصتهای برابر آموزشی بهره مند شوند.

وی افزود: هم اکنون در نصیرآباد شهرستان شهریار دانش آموزان در کانکس درس می خوانند که در فصل زمستان با مشکلاتی مواجه می شوند، در این راستا یکی از خیرین مدرسه ساز قول ساخت یک مدرسه 12 کلاسه در این روستا را داده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون علاوه بر ساخت 11 مدرسه خیری و مشارکتی در سطح شهریار توانستیم برای دو مدرسه از محل اعتبارات تملک و دارایی و سه مدرسه از محل اعتبارات تخریب و نوسازی تامین بودجه کنیم.

عرفان منش بیان داشت: هم اکنون شهریار با جمعیت دانش آموزی 235 هزار نفر در بخش مرکزی 300 کلاس درس نیاز است و با توجه به اینکه طی چند هفته اخیر توسط هیئت دولت دو شهر قدس و ملارد به شهرستان ارتقا یافتند به طور قطع تعداد کلاسهای مورد نیاز افزایش می یابد.

فرماندار شهرستان شهریار عنوان کرد: بخش مدرسه سازی نیاز به یک حرکت جهادی دارد که این جهاد تنها نباید در مجمع خیرین مدرسه ساز خلاصه شود بلکه باید کمک دیگر اقشار و اصناف ساخت متری مدرسه در این شهرستان رواج یابد.

وی ادامه داد: در مجموع در شهریار 50 خیر در مجمع خیرین مدرسه ساز فعالیت می کنند که در این راستا علاوه بر خیرین افراد علاقمند می توانند در حد توان خود در امر مدرسه سازی سهیم باشند.

در حاشیه این مراسم رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان شهریار به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در شهرستان شهریار در مجموع 146 مدرسه دو نوبته وجود دارد که از این تعداد 60 مدرسه در مقطع ابتدایی، 50 مدرسه راهنمایی، 25 متوسطه، هشت مرکز کار و دانش و سه مرکز پیش دانشگاهی فعالیت می کنند.

ابوالحسن ماهرویی ادامه داد: در مجموع 360 مدرسه در شهریار وجود دارد که از این تعداد 214 مدرسه یک نوبته و 146 مدرسه دو نوبته هستند.

در این مراسم از چهار دانش آموزی که در قالب انشا به خیرین مدرسه ساز نامه نوشته بودند و مشکلات را مطرح کردند، تقدیر شد.

در پایان صحبتهای فرماندار و پس از اعلام یکی از خیرین در مورد ساخت یک مدرسه 12 کلاسه در نصیرآباد، مقرر شد که فرمانداری، شورا و شهرداری هم دو مدرسه در این روستا احداث کنند.

در این مراسم 110 خیر مدرسه ساز حضور داشتند که در پایان از تمامی آنها تقدیر شد.