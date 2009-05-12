مدارس خیرساز از سال آینده با مداخله خیرین اداره می شوند

محمدرضا حافظی شامگاه دوشنبه در حاشیه سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر در حفظ و نگهداری مدارس و کیفیت بخشی به آن تاثیر بسزایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 90 هزار خیر مدرسه ساز در سراسر کشور فعالیت می کنند که به طور قطع در سال جاری تعداد آنها به بیش از 100 هزار نفر افزایش می یابد

حافظی افزود: سال گذشته 613 میلیارد تومان از طریق کمک مردم در سراسر کشور به مجمع خیرین مدرسه ساز جمع آوری شد این در حالیست که پارسال دولت 500 میلیارد تومان اعتبار به این مجمع اختصاص داد، این آمار نشان دهنده این است که مردم در این امر مقدس از دولت جلوتر هستند.

وی افزود: طبق پیش بینی امسال نیز مانند سالهای گذشته با رشد قابل توجهی در بحث کمک به مجمع روبرو می شویم و کمک خیرین با توجه به اوضاع نامساعد مالی در مرز یک هزار میلیارد تومان قرار می گیرد که این افتخار بزرگی برای نظام جمهوری اسلامی است که مردم این گونه به سرعت در راه اعتلای علم و دانش فرزندان کشور سرمایه گذاری می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در مجموع تاکنون 30 درصد از کل مدارسی که در کشور ساخته و بهره برداری شده توسط خیرین مدرسه ساز بوده است که این آمار به طور قطع تا سال آینده افزایش می یابد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز کشور عنوان کرد: در ابتدای تشکیل این مجمع، مدارس در نقاط مختلف کشور چهار نوبته بود اما هم اکنون با احداث مدارس به کمک خیرین مدارس به دو نوبت و در برخی نقاط یک نوبت ارتقا یافتند.

وی یادآور شد: امید است با استمرار این مشارکت و عزم ملی در کنار حمایتهای بی دریغ دولت معضل فضاهای آموزشی از نظر فیزیکی و نرم افزاری رفع شود.

این مسئول متذکر شد: هم اکنون در سراسر کشور جشنواره خیرین مدرسه ساز تا 31 اردیبهشت ماه برگزار در حال برگزاری است که تعهد آنها نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی مواجه خواهد شد.

در این مراسم از سوی انجمن شن و ماسه استان تهران سه هزار تن ماسه در اختیار مجمع خیرین برای ساخت مدارس قرار گرفت.

همچنین دو تن از خیرین حقوق یک ماه خود و دیگری مبلغ 285 هزار تومان کمک هزینه سفر به کربلا را برای ساخت مدرسه به مجمع اهدا کردند.