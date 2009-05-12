الاتحاد و الشباب به دیدار نهایی صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان دوشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد، که طی آن تیم‌های الاتحاد و الشباب با کسب نتیجه لازم جواز صعود به دیدار نهایی این مسابقات را بدست آوردند.

الاتحاد که در بازی رفت این مرحله با دو گل بر الحزم چیره شده بود، در دیدار دوشنبه شب با یک گل مقابل این تیم به برتری رسید تا با پیروزی 3 برصفر در مجموع دو بازی رفت و برگشت فینالیست مسابقات جام پادشاهی فوتبال عربستان شود. تک گل الاتحاد را در این بازی نایف هزازی در دقیقه 84 به ثمر رساند.

در دیگر دیدار دور برگشت از مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان تیم الهلال در مصاف با الشباب با نتیجه 2 بریک به پیروزی رسید اما این نتیجه نتوانست باخت 3 برصفر آبی پوشان در دیدار رفت را جبران کند و آنها در مجموع با تحمل شکست 4 بر 2 از دور مسابقات کنار رفتند.

در دیدار دوشنبه شب ابتدا تیم الشباب در دقیقه 50 توسط ناصر الشمرانی به گل نخست رسید، در ادامه با گل سئول کی هیون در دقیقه 71 کار به نتیجه تساوی کشیده شد و یک گل دقیقه بعد کریستین ویلهمسون گل دوم و برتری الهلال را به ثمر رساند.

بدین ترتیب روز پنجشنبه هفته جاری 24 اردیبهشت ماه در دیدار نهایی مسابقات فوتبال جام پادشاهی عربستان دو تیم الاتحاد و الشباب برابر هم صف آرایی می کنند.