خیرین مدرسه ساز استان تهران 77 میلیارد تومان کمک کردند

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، امان الله عباسی شب گذشته در حاشیه برگزاری سومین جشنواره خیرین مدرسه ساز شهرستان شهریار در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال یازدهمین جشنواره خیرین است که هم اکنون در سطح شهرستانهای استان تهران در حال برگزاری است و از هشتمین جشنواره خیرین تا کنون میزان کمک مالی خیرین در استان سیر صعودی داشته است به نحوی که در نهمین جشنواره 28 میلیارد تومان و در جشنواره هشتم 26 میلیارد تومان برای احداث فضاهای آموزشی کمک کردند.

وی افزود: هم اکنون در مجمع خیرین مدرسه ساز استان تهران 400 خیر فعالیت می کنند که از این تعداد 100 نفر خانم هستند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در شهرستانهای استان تهران حداقل یک مجمع خیرین وجود دارد اما در شهرستانهایی مانند شهریار چند مجمع خیرین مدرسه ساز فعالیت می کند

115 واحد آموزشی خیری و مشارکتی در دست احداث است

عباسی بیان داشت: در مجموع 650 فضای آموزشی خیری و مشارکتی در شهرستانهای استان تهران احداث شده، همچنین هم اکنون در استان تهران 115 پروژه خیری و مشارکتی در دست ساخت است.

مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس استان تهران عنوان کرد: در حال حاضر 400 فضای آموزشی در سراسر استان تهران در دست احداث است که بخش عمده آنها در ابتدای مهرماه جاری وارد مدار آموزشی می شود.

وی یادآور شد: متراکم ترین فضاها و بیشترین فضاهای آموزشی فرسوده در کشور متعلق به استان تهران است به نحوی که بر اساس آمارگیری سال 84، از 55 هزار فضای کلاسی در سطح استان تهران حدود 30 درصد 15 هزار و 600 کلاس درس تخریبی بوده و بر اساس برنامه اولیه نیاز به مقاوم سازی داشته اند که در این راستا با مجموع اعتبارات اختصاصی بخشی از مشکلات حل شد.