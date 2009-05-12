از شرق تا غرب آفریقا ؛ از خشونت تا تلاش برای صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خارجی، ساحل عاج : آلاسان اواتارا‌نخست وزیر پیشین و فعال سیاسی مخالف ساحل عاج ‌ابراز امیدواری کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور که از اکتبر سال 2005 میلادی تا کنون بارها به تعویق افتاده است ، یازدهم اکتبر امسال برگزار شود.

نخست وزیر پیشین ساحل عاج در مراسمی در ابیجان که به جوانان اختصاص یافته بود ، از هوادارانش خواست خود را برای انتخابات سراسری یازدهم اکتبر آماده کنند. وی از طرفداران خود خواست از حمایت آرمان های صلح و دوستی دست برندارند.

اواتارا قول داد اگر به ریاست جمهوری ساحل عاج برسد دولتی فراگیر که نماینده تمام احزاب و تشکلهای سیاسی کشور باشد تشکیل دهد.

لوران گباگبو رئیس جمهوری ساحل عاج روز 30 آوریل در مصاحبه ای تلویزیونی تعهد کرد انتخابات ریاست جمهوری این کشور را مطابق جدول زمانی تعیین شده در سال 2009 برگزار کند.

کارشناسان سیاسی ساحل عاج و آفریقا امیدوارند که ساحل عاج بتواند با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای خروج این کشور از بحران فراهم سازد.

چاد: شورشیان چاد گزارش های دولت چاد را از درگیریها در شرق این کشور تمسخر آمیز توصیف کردند.

گروه شورشیان چاد موسوم به اتحادیه نیروهای مقاومت در بیانیه ای نوشت دولت خشونت طلب انجامنا گزارش تمسخر آمیزی ارایه کرد که حکایت از ضعف و وقاحت روحی نویسندگان آن داشت.

این گروه مدعی شد در درگیریها نزدیک "ام تیمان" در ششم و هفتم ماه مه و درگیری در "ام دم" در هفتم مه مقابل نیروهای ارتش به پیروزی دست یافته است.

ادوم یونسومی وزیر دفاع چاد گفت این کشور پنجشنبه و جمعه در درگیری با شورشیان به پیروزی بزرگی دست یافت.

مهاجرت : کشورهای اروپایی اخیرا تدابیر خود را در برابر سیل مهاجرت غیر قانونی از طریق مدیترانه تشدید کرده است.

ایتالیا اخیرا بیش از 200 مهاجر غیر قانونی را از آبهای این کشور به لیبی بازگرداند. منابع عربی اعلام کردند اتحادیه اروپا بین خود و کشورهای شمال آفریقا منطقه بی طرفی ایجاد خواهد کرد.

طبق آمار دولت ایتالیا هم اکنون دو میلیون مهاجر آفریقایی برای عبور از مدیترانه و وورد به اروپا آماده می شود . آنان با قایق های مرگ اقدام به این کار می کنند .



در سال 2008 میلادی شمار 37 هزار مهاجر وارد سواحل اتالیا شدنند.

اتحادیه اروپا اعلام کرد در سال 2008 میلادی در مجموع 240 هزار درخواست پناهندگی ثبت کرده است. افرادی که در سال گذشته از کشورهای عضو این اتحادیه درخواست پناهندگی کرده اند اغلب از کشورهای عراق، ‌روسیه ، سومالی، صربستان و افغانستان بودند.

کنگو: جمهوری دموکراتیک کنگو به زودی سفیر خود را در رواندا منصوب خواهد کرد.

الکسی تامبوه اموامبا وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو روز شنبه اعلام کرد این کشور ظرف چند روز آینده سفیر خود را در رواندا منصوب خواهد کرد.

وزیر امور خارجه جمهوری دموکراتیک کنگو که در کنفرانسی مطبوعاتی در کینشازا سخن می گفت ، خاطرنشان کرد: کارهای مربوط به انتصاب سفیر کنگو در رواندا در حال پیگیری است اما لازم است که پیش از معرفی سفیر آینده کنگو در کیگالی، تمام مراحل به طور کامل انجام شود.

وی تصریح کرد مهمترین مسئله انتخاب شخصی با کفایت است که دولت رواندا نیز وی را تائید کند.

کامرون : ‌دولت کامرون اعلام کرد برای جلوگیری از ورود و شیوع ویروس آنفلوانزای خوکی به کشور تدابیر لازم را اتخاذ کرده است.

اندره ماما فودا‌وزیر بهداشت کامرون‌در چارچوب برنامه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد هنوز هیچ موردی از آلودگی به ویروس آنفلوانزای خوکی در کشور گزارش نشده است با این وجود مردم اطمینان داشته باشند که مسئولان بهداشتی کشور تدابیر لازم را برای مراقبت از انها در برابر شیوع احتمالی آنفلوانزای خوکی اتخاذ کرده اند.

وزیر بهداشت کامرون خاطر نشان کرد مسئولان بهداشتی کشور در همین راستا یک ستاد بحران تشکیل داده اند، مراکز نظارت بر بیماریهای همه گیر را که چند سال پیش برای مقابله با بیماری آنفلوانزای مرغی در شهرهای مختلف به ویژه بنادر، فرودگاه ها و مناطق مرزی کشور احداث شده بود، فعال کرده اند.

آفریقای جنوبی : هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا نیز به جاکوب زوما رئیس جمهوری جدید آفریقای جنوبی بابت پیروزی وی در انتخابات تبریک گفت.

چاوز در پیام تبریک خود به زوما وی را نگاهدار میراث نلسون ماندلا خواند.

وی در بیانیه خود در این باره اظهار داشت : انتخاب و تحلیف زوما مسئله تعهد نسبت به مردم آفریقای جنوبی و اصول ماندلا را برآورده می کند.

سومالی : منابع رسمی و شاهدان از کشته شدن دستکم هفت غیرنظامی در درگیریهای شنبه بین اسلام گرایان حامی دولت سومالی و شبه نظامیان تندرو در این کشور خبر دادند.

به گفته این منابع، ‌همچنین 10 نفر در این درگیریها که در منطقه "یاکشید" روی داد، زخمی شدند.

عبدی محمد از افسران پلیس سومالی گفت شبه نظامیان گروه حزب الاسلامیه نیروهای اسلامگرای حامی دولت را تحریک کردند و درگیریهای روی داد که به کشته شدن پنج نفر انجامید.

دزدان دریایی : یک سازمان ناظر دریایی اعلام کرد دزدان دریایی سومالی روز شنبه یک فروند کشتی باربری انگلیسی را که خدمه های ایتالیایی آن را اداره می کردند ، آزاد کردند. این کشتی ماه آوریل ربوده شده بود.

ساحل عاج: رئیس برنامه ملی مبارزه با مالاریا در ساحل عاج اعلام کرد مالاریا عامل اصلی 33 درصد از مرگ ومیرهای بیمارستانی در ساحل عاج به شمار می رود.

سان کوفی موئیز رئیس برنامه ملی مبارزه با مالاریا در ساحل عاج ضمن اعلام این مطلب تصریح کرد بیماری مالاریا علت اصلی بیش از 50 درصد از مرگ و میرهای ناشی از بیماری در کشور شناخته شده است.

این مسئول بهداشتی ساحل عاج خطاب به دولت و مردم کشورش تاکید کرد ما باید با برنامه ریزی مناسب برای مقابله با این بیماری مهلک تلاشهای خود را هماهنگ کنیم تا در سال 2010 میلادی دیگر شاهد مرگ های ناشی از این بیماری در کشور نباشیم.

بر اساس گزارش هشدار دهنده سازمان بهداشت جهانی، هزاران آواره در برخی از کشورهای آشوبزده و جنگ زده آفریقایی حال حاضر در اردوگاه های خالی از تجهیزات و امکانات زندگی می کنند و در پاره ای موارد حتی از پناهگاه مناسب، مواد غذایی و آب آشامیدنی کافی، خدمات بهداشتی، سوخت و داروهای بسیاری ضروری برای مقابله با بیماریهای خطرناک از قبیل مالاریا نیز محروم هستند.

بیماری مالاریا در کشورهای صحرای جنوب آفریقا نسبت به دیگر نقاط جهان رایج تر است. این بیماری از طریق نیش پشه "آنوفل" منتقل می شود.

سودان : جین پینگ رئیس کمیسیون اتحادیه افریقا حمله به نیروهای سازمان ملل متحد و اتحادیه آفریقا در دارفور را به شدت محکوم کرد و آن را ناجوانمردانه دانست.

وی در بیانیه ای بر لزوم همکاری همگان برای تسهیل وظایف نیروهای مامور سازمان ملل و اتحادیه آفریقا در دارفور و همیاری همه جانبه با این نیروها برای برقراری صلح پایدار و ثبات در دارفور تاکید کرد.

رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا همچنین تصمیم این اتحادیه را برای همکاری نزدیک با سازمان ملل متحد و جامعه بزرگ تر بین المللی برای ادامه تلاش ها در جهت حمایت از برقراری صلح در دارفور خاطرنشان کرد.

نیجر :‌ ده ها هزار نیجری روز شنبه در نیامی در اعتراض به قصد ممدو طنجه رئیس جمهوری این کشور در برگزاری همه پرسی درباره قانون اساسی جدید این کشور تظاهرات کردند.

در قانون اساسی جدید نیجر محدودیت دوره های ریاست جمهوری لغو می شود و بنابر این "ممدو طنجه" می تواند بدون هیچ محدودیتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

تظاهرکنندگان به دعوت حزب طرفدار دموکراسی و سوسیالیسم نیجر که مهمترین تشکل مخالفان این کشور به شمار می رود با فریادهای "مرگ بر همه پرسی" و "مرگ بر سلطنتی کردن حکومت" در آرامش راهپیمایی کردند و سپس در برابر پارلمان گردهم آمدند.

الجزایر: بانک مرکزی الجزایر نیز ذخایر ارزی این کشور را در پایان سال گذشته میلادی بیش از 143 میلیارد دلار اعلام کرد.

بر اساس آمار بانک مرکزی الجزایر، ذخایر ارزی این کشور در پایان سال 2008 میلادی به 143 میلیارد و 102 میلیون دلار رسید.

میزان ذخایر ارزی الجزایر در پایان سال 2006 میلادی 77 میلیارد و 781 میلیون دلار بود .

آدمربایی: مقامات نیجریه ای نیز از تصویب حکم حبس ابد برای آدمربایی در منطقه نفت خیز جنوبی این کشور خبر دادند.

بر اساس این قانون "حکم حبس ابد غیر قابل تبدیل به جریمه" برای آدمربایان صادر خواهد شد.

بر اساس این گزارش ، این حکم به منظور کاهش روند رو به رشد آدمربایی توسط گروههای بزهکار در منطقه نفت خیز دلتای نیجر تصویب شده است.

طی سه سال گذشته منطقه نفت خیز دلتای نیجر هدف حملات خشونت بار و آدمربایی در سراسر این منطقه قرار گرفته است.

آدمربایان در قبال دریافت باج، گروگان های خود را بدون کوچکترین آسیبی ظرف چند هفته آزاد

می کنند.

مغرب : ‌دو شهروند فرانسوی به همراه 300 کیلوگرم حشیش در بندر طنجه در مغرب دستگیر شدند.

ماموران گمرک طنجه ، چهار بسته حشیش را که به طرز ماهرانه ای در خودروی این دو نفر با شماره فرانسه جاسازی شده بود کشف کردند. دو قاچاقچی فرانسوی با خودرو خود سوار بر کشتی از طنجه عازم الخزیراس در جنوب اسپانیا بودند .

ساحل عاج‌: ‌عکاس خبرگزاری فرانسه و شش نفر دیگر از متهمان پرونده توطئه بر ضد دولت ساحل عاج روز چهارشنبه پس از 16 ماه حبس از زندانی در ابیجان آزاد شدند.

این عکاس خبرگزاری فرانسه و شش تن از اتباع کشورهای غرب افریقا و ساحل عاج که از ژانویه سال 2008 میلادی زندانی شده بودند، پس از آنکه دستگاه قضایی ساحل عاج حکم آزادی موقت آنان را صادر کرد، از زندانی در ابیجان آزاد شد.

زیمبابوه : دولت زیمبابوه نیز تلاش می کند با جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی شرایط را برای ورود مجدد سرمایه های خارجی به این کشور فراهم کند.

یک مسئول بخش سرمایه گذاری زیمبابوه اعلام کرد هر چند شرکتها و سرمایه گذاران خارجی درباره اوضاع داخلی زیمبابوه و شرایط برای وارد کردن سرمایه های خود به بخش های اقتصادی و تجاری این کشور تردیدهایی دارند اما دولت تلاش می کند بار دیگر اعتماد آنان را جلب کند.

مارا هاتیواگون رئیس شورای سرمایه گذاری زیمبابوه که یک نهاد دولتی است، در هراره اعلام کرد به نظر می رسد شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی نیز رویکردی مانند دولت های خود در پیش گرفته اند و پیش از وارد کردن سرمایه های خود به زیمبابوه اوضاع و شرایط سیاسی و امنیتی کشور ما را به دقت دنبال می کنند تا از نتیجه بخش بودن سرمایه گذاری خود اطمینان حاصل کنند.

آفریقا: بانک توسعه آفریقا و کشور مغرب سه توافقنامه همکاری شامل پرداخت دو فقره وام و یک کمک بلاعوض به ارزش تقریبی 317 میلیون یورو امضا کردند.

این مبلغ به منظور تامین اعتبار طرح های توسعه ای مغرب به این کشور اعطا می شود.

نماینده دائمی این بانک در مغرب و وزیر اقتصاد و دارایی این کشور ، توافقنامه همکاری را امضا کردند.

چاد: سازمان عفو بین الملل استقرار کامل نیروهای سازمان ملل را در شرق چاد خواستار شد.

عفو بین الملل ضمن درخواست تقویت نیروهای سازمان ملل در شرق چاد اعلام کرد تشدید درگیری ها در شرق چاد ممکن است بحران انسانی تازه ای را در این منطقه به وجود آورد.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با اشاره به گزارش چهاردهم آوریل (25 فروردین) شورای امنیت که فقط استقرار پنج هزار و 200 نظامی سازمان ملل را موثر ارزیابی کرده بود، خاطرنشان کرد هیئت سازمان ملل با کمبود نیرو و تجهیزات مواجه هستند.