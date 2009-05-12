به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بخش مطبوعات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، هیئت جمهوری اسلامی در سومین نشست کمیته مقدماتی کنفرانس 2010 بازنگری NPT متمرکز بر موضوع عدم اشاعه سلاح های هسته ‌ای، به مشکلات پیش روی رژیم عدم اشاعه پرداخت و آن را بیش از هر چیز ناشی از عدم پایبندی کشورهای دارنده سلاح های هسته‌ای به تعهدات خود از یکسو و ناکارآمدی نظام کنونی پادمان هسته‌ ای از سوی دیگر دانست.

هیئت نمایندگی ایران در این نشست رژیم عدم اشاعه را بعنوان ستون اصلی NPT دارای چالشهای جدی معرفی نمود و در خصوص دلایل و ریشه های این چالشها اظهار داشت: بی توجهی آمریکا، انگلیس و فرانسه نسبت به تعهدات خود بر اساس معاهده NPT از مهمترین ریشه‌های این مشکلات است که از طریق حفظ و ارتقای زرادخانه های هسته‌ای خود و نیز اشاعه سلاحهای هسته‌ای و ارسال مواد و فناوری های هسته‌ای مورد نیاز جهت ساخت سلاح هسته‌ای به غیر اعضای معاهده، بویژه رژیم صهیونیستی، معاهده را با چالش جدی مواجه کرده اند.

این هیئت در بیانیه خود افزود: برخی از کشورها به غلط تلاش دارند تا از طریق تبلیغات گمراه کننده و هدفمند، نگرانی‌های مربوط به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را بسمت دولتهای غیر دارنده این سلاحها سوق دهند و از جمله دستیابی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای را معادل با دستیابی به سلاح هسته‌‌ای معرفی می نمایند و این درحالی است که فعالیت های هسته‌ای دولت‌های غیر دارنده سلاح هسته‌ای عضو NPT، تحت نظارت کامل نظام پادمان آژانس قرار داشته و هیچ تهدیدی از جانب فعالیت آن ها متصور نیست.

هیئت مذکور بر لزوم تلاش کنفرانس بازنگری NPT و کمیته مقدماتی آن برای مقابله با ارسال مواد و فناوری های هسته‌ای حساس توسط برخی کشورها مانند اتحادیه اروپا و استرالیا به برخی از غیر اعضای NPT، تاکید نمود و عدم پایبندی به ماده 1 معاهده مذکور و فقدان هرگونه تضمین برای راستی آزمایی تعهدات کشورهای ناقض آنرا موجب ایجاد چالشهای جدی در رابطه با اصول و اهداف اساسی این معاهده دانست.

در ادامه این بیانیه، از سکوت جامعه بین المللی در قبال اظهارات نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی مبنی بر تملک سلاح‌های هسته‌ای انتقاد و اعلام گردید این سکوت بیانگر این حقیقت است که دولت های غربی، رژیم صهیونیستی را در برنامه تولید سلاح هسته‌ای با ارسال مواد، تجهیزات و فناوری‌های هسته‌ای یاری نموده‌اند.

هیئت ایرانی، رژیم کنترل صادرات را در راستای سایر اقدامات و رهیافت‌های دولتهای غربی دانست که هدف از آنها ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای دسترسی کشورهای عضو NPT به فناوری صلح آمیز هسته‌ای است. نماینده ایران اظهار داشت: دسترسی کشورهای توسعه یافته به مواد و فناوریهای صلح آمیز با هدف استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای مانند کاربردهای صنعتی، پزشکی و غیره مکررا انکار شده و برخی از کشورهای صنعتی به ویژه آمریکا، انگلیس و فرانسه یک آپارتاید هسته‌ای را بنا نهادند و لذا در برابر نتایج این تبعیض، مسئولیت کامل دارند چرا که از طریق گروه تامین کنندگان مواد هسته‌ای (NSG) محدودیت‌های زیادی برای کشورهای عضو ایجاد کرده و آنها را به ارجاع به شورای امنیت تهدید می‌نمایند که به وضوح یک استفاده ابزاری از سازمان ملل است.

هیئت کشورمان این رهیافت و تبعیض غیر انسانی را برازنده قرن 21 ندانست و تاکید ‌کرد: چالشهای جدی فراروی رژیم عدم اشاعه، ضرورت ایجاد ترتیبات و استراتژی جدید درچارچوب کنفرانس بازنگری NPT را دو چندان می سازد با این هدف که از اقدامات یکجانبه برخی از دولت‌‌های دارنده سلاح هسته‌ای که باعث گسترش سلاح های هسته‌ای می‌ گردد جلوگیری شود.