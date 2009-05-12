کانون صدابرداران دوره های آموزشی برگزار می کند

حسن درخشان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: یکی از پرانتقادترین بخش های فعال جامعه موسیقی کشورمان در سال های گذشته مسئله صدابرداری بوده که گله مندی هایی را در پی داشته است. کانون صدابرداران خانه موسیقی برای بهبود وضعیت صدابرداری (هم در بخش استودیویی و هم در بخش صدابرداری اجراهای زنده) کلاس های آموزش حرفه ای برگزار می کند.

رئیس کانون صدابرداران خانه موسیقی در ادامه افزود: این کلاس ها قرار است در 4 دوره مقدماتی 1 و 2 و پیشرفته 1و 2 برگزار شود که ثبت نام از علاقه مندان هم اکنون در خانه موسیقی در حال انجام است. ما در این دوره ها ضمن آموزش مطالب تئوری، بخش های عملی نیز در نظر گرفته ایم که با حضور در استودیوهای حرفه ای تدریس می شود. انجام پروژه های کاری در زمینه صدابرداری نیز از دیگر قسمت های این دوره آموزشی محسوب می شود.

* متاسفانه صدابرداری ما نسبت به 30 سال قبل ضعیف تر شده است و این موضوع را از کیفیت آثار موسیقایی و صداهایی که در کنسرت ها شنیده می شود می توان فهمید.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کنونی صدابرداری در ایران گفت: متاسفانه صدابرداری ما نسبت به 30 سال قبل ضعیف تر شده و این موضوع را از کیفیت آثار موسیقایی و صداهایی که در کنسرت ها شنیده می شود می توان فهمید. به عنوان مثال یکی از ایراداتی که از آثار موسیقایی در وزارت ارشاد گرفته می شود درباره کیفیت صدایی آنها است به نحوی که در برخی از کارها صدای سازها چنان درهم برهم می شود که به فرض ساز فلوت اصلا صدای فلوت نمی دهد.

درخشان درباره علل این ضعف ها تصریح کرد: حرفه صدابرداری به تحصیلات ، تخصص و تجربه کافی نیاز دارد؛ اما متاسفانه این شرایط در کمتر صدابرداری دیده می شود و معمولا هر کس که توانایی کار با کامپیوتر را در خود می بیند کارهای آهنگسازی ، تنظیم و صدابرداری را با یکدیگر انجام می دهد و این موضوع بر افت شدید کیفیت کارها به شکل کاملا محسوسی اثر می گذارد.



ییس کانون صدابرداران در پایان گفت : کیفیت آموزش صدابرداری به مراتب نسبت به دوره قبل از انقلاب ضعیف تر شده که باید فکر جدی برای آن کرد. به فرض این روزها دیده می شود دستگاه های پیشرفته صدابرداری را وارد کشور کرده اند اما هنوز نیروی متخصص آن را آموزش نداده اند تا به توان به شکل صحیح از آنها استفاده کرد؛ در مجموع ما در کانون صدابردان خانه موسیقی قصد داریم تا حد امکان این وضیعت صدابرداری کشور را ارتقا دهیم.