حادثه تلخ در نیروگاه برق حرارتی قم دو کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این حادثه که ساعت 10 و سی دقیقه روز یکشنبه به وقوع پیوست، دو کارشناس نیروگاه برق حرارتی قم در حالی‌که در اتاق خودشان ‏مشغول به کار بودند بر اثر برخورد بخار آب به طرز بسیار وحشتناکی دچار سوختگی شدید شده و در دم کشته شدند. ‏



دکتر داودآبادی رئیس پزشکی قانونی استان قم در این باره به خبرنگار مهر در قم گفت: روز یکشنبه بر اثر حادثه‌ای که در نیروگاه برق ‏حرارتی قم به‌وقوع پیوست به دلیل اصابت بخار آب، دو نفر دچار سوختگی شدید شدند و در دم فوت کردند. ‏



وی افزود: در این حادثه چندین نفر نیز مجروح شدند که به بیمارستان نکویی قم انتقال داده شدند. ‏



مهندس پیران معاون مهندسی نیروگاه برق حرارتی قم نیز در این ارتباط با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، خاطر ‏نشان کرد: متأسفانه در این حادثه به علت برخورد حرارت آب داغ، دو تن از همکارانمان جان خود را از دست دادند. ‏