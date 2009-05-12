به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این حادثه که ساعت 10 و سی دقیقه روز یکشنبه به وقوع پیوست، دو کارشناس نیروگاه برق حرارتی قم در حالیکه در اتاق خودشان مشغول به کار بودند بر اثر برخورد بخار آب به طرز بسیار وحشتناکی دچار سوختگی شدید شده و در دم کشته شدند.
دکتر داودآبادی رئیس پزشکی قانونی استان قم در این باره به خبرنگار مهر در قم گفت: روز یکشنبه بر اثر حادثهای که در نیروگاه برق حرارتی قم بهوقوع پیوست به دلیل اصابت بخار آب، دو نفر دچار سوختگی شدید شدند و در دم فوت کردند.
وی افزود: در این حادثه چندین نفر نیز مجروح شدند که به بیمارستان نکویی قم انتقال داده شدند.
مهندس پیران معاون مهندسی نیروگاه برق حرارتی قم نیز در این ارتباط با بیان اینکه علت این حادثه در دست بررسی است، خاطر نشان کرد: متأسفانه در این حادثه به علت برخورد حرارت آب داغ، دو تن از همکارانمان جان خود را از دست دادند.
اختصاصی مهر/
حادثه تلخ در نیروگاه برق حرارتی قم دو کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت
قم - خبرگزاری مهر: با وقوع حادثهای تلخ در نیروگاه برق حرارتی قم، دو کارشناس نیروگاه برق حرارتی قم جان خود را از دست دادند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این حادثه که ساعت 10 و سی دقیقه روز یکشنبه به وقوع پیوست، دو کارشناس نیروگاه برق حرارتی قم در حالیکه در اتاق خودشان مشغول به کار بودند بر اثر برخورد بخار آب به طرز بسیار وحشتناکی دچار سوختگی شدید شده و در دم کشته شدند.
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