یک نظامی آمریکایی 5 نفر از همقطاران خود در عراق را کشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، ارتش آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که یک نظامی آمریکایی با تیراندازی به یک پایگاه آمریکایی در غرب بغداد پنج نظامی دیگر را به قتل رساند.

این بیانیه به نقل از "جان رابنسون" سخنگوی نیروهای چند ملیتی در عراق با اعلام اینکه این نظامی آمریکایی در بازداشت به سر می برد، گفت: تحقیقات درباره این حادثه ادامه دارد.

ارتش آمریکا همچنین در بیانیه ای دیگر از کشته شدن یک نظامی خود در استان بصره خبر داد.

این نظامی یکشنبه شب بر اثر انفجار بمب در مسیر گشتی نظامیان آمریکایی در استان بصره کشته شد.

با کشته شدن شدن این 6 نظامی شمار تلفات انسانی ارتش آمریکا از زمان حمله به عراق در سال 2003 تاکنون به چهار هزار و 293 نفر رسیده است.