موفقیت داوران ژیمناستیک ایران / نشست مسئولان ژیمناستیک با سازمان بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن جواهری و ناصرگلچین داوران کشورمان در کلاس بین المللی داوری ژیمناستیک که به میزبانی کشور سوریه برگزار شد، حضور یافته و با نتایج فوق العاده توانستند مدرک سیکل 12 کتاگوری 2 را کسب کنند. مدرسی دوره فوق برعهده " ادوارد " از کشور کانادا بود. ناصرگلچین عنوان نخست را در بین کلیه داوران شرکت کننده کسب نمود.

نشست مسئولان فدراسیون ژیمناستیک با مدیرکل سازمان بهزیستی

مسئولان فدراسیون ژیمناستیک در پی برگزاری نشستی با مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور به بحث و بررسی در خصوص برگزاری کلاس های آموزشی ژیمناستیک در مهدهای کودک پرداختند.

در نشستی که با حضور محتشمی - رئیس فدراسیون، دهقان - نایب رئیس فدراسیون، ژاله تقوایی- نایب رئیس امور بانوان، مهدی آذربرزین - مسئول طرح توسعه مهارتهای حرکتی پایه، جوادی - مدیر کل دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیست کشور در آکادمی ژیمناستیک برگزار شد طرفین ضمن طرح نقطه نظرات و پیشنهادات خود موارد مختلفی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

تهیه تفاهم نامه فی مابین در زمینه های آموزشی، پژوهشی، اجرایی و نظارتی، بررسی زمینه های همکاری و تعامل در بخشهای تربیت مربی و استفاده از سالن های ژیمناستیک در استانها، استفاده از پتانسیل موجود در دو بخش فدراسیون و سازمان بهزیستی، تهیه و تدوین برنامه 5 ساله بارویکرد تقویت مناطق محروم، تاکید بر اجرای کار به دو صورت عمومی و اختصاصی از مواردی بود که اعضا به بررسی آن پرداختند.